En esta noticia Los trenes Mitre, Sarmiento y Roca circulan con demoras y cancelaciones: las razones y cuándo vuelve el servicio

Los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca circulan este lunes con importantes demoras y cancelaciones, por lo que hay miles de pasajeros afectados.

La semana empezó con complicaciones en el transporte público. Desde las 7 AM, el servicio de trenes muestra demoras de más de 30 minutos en el cronograma habitual, según las pantallas de la Estación Constitución.

La empresa Trenes Argentinos explicó en un comunicado que las demoras se deben a la implementación de una serie de cambios en un protocolo del personal.

Tras 10 años detenida, reabren la estación de tren más transitada para unir dos localidades esenciales (foto: archivo).

Los trenes Mitre, Sarmiento y Roca circulan con demoras y cancelaciones: las razones y cuándo vuelve el servicio

“Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas”, explicaron.

Los inconvenientes se registran en dos ramales de la línea Mitre, mientras que todos los ramales del Roca y el servicio del Sarmiento funcionan con demoras y cancelaciones .

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