- El Gobierno presentó oficialmente la letra chica del “Principio de Inocencia Fiscal“, uno de los proyectos que se debatirá en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre. Te contamos de qué se trata.
- El último borrador que circula de la reforma laboral mientras se aguarda por el documento final, que todavía se encuentra en redacción, plantea cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye alquileres, autos y rentas financieras. Cuáles son los impuestos que buscan bajar.
- La ira del ministro Caputo con intendentes que aumentan tasas municipales tiene su lógica: mientras la Nación va reduciendo o eliminando gravámenes, del otro lado los suben. Unos sacan agua del barco, otros arrojan baldazos. En los borradores de la reforma tributaria que van circulando se mantiene la filosofía del Plan Milei: ir eliminando tributos, especialmente los que poco recaudan y más conspiran contra la actividad.
