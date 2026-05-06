PAMI confirmó cuáles son las credenciales válidas que podrán utilizar los afiliados durante mayo de 2026 para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar distintos trámites. La actualización forma parte del proceso de digitalización que impulsa la obra social y apunta a simplificar la atención en farmacias, centros de salud y agencias. Desde el organismo remarcaron que contar con una credencial vigente es importante para evitar demoras o inconvenientes en las gestiones diarias. Actualmente, PAMI mantiene habilitados cuatro formatos distintos y todos tienen la misma validez para acceder a prestaciones médicas y administrativas. Las credenciales autorizadas son: La principal alternativa impulsada por PAMI es la versión digital, disponible dentro de la aplicación oficial Mi PAMI. Este formato permite llevar la credencial directamente en el celular y acceder rápidamente a: Además, evita la necesidad de imprimir documentación. Aunque ya no se entrega una nueva versión física, la credencial plástica tradicional continúa siendo válida para todos los trámites y prestaciones. Quienes todavía la conserven pueden seguir utilizándola sin inconvenientes. Uno de los puntos que aclaró PAMI es que las credenciales provisorias antiguas sin código QR dejaron de tener validez. Por eso, quienes tengan ese formato deberán descargar una nueva versión desde la web oficial o generar otra mediante terminales de autogestión. Con cualquiera de los formatos habilitados, los afiliados pueden: Para utilizar Mi PAMI, el afiliado debe registrarse con: Una vez activada la cuenta, la aplicación permite mostrar la credencial directamente desde el celular en cualquier centro de atención o farmacia. Desde la obra social explicaron que el objetivo es facilitar el acceso a servicios y reducir tiempos de espera mediante herramientas digitales. Además, remarcaron que ningún afiliado puede perder atención médica por no tener instalada la app, siempre que presente alguno de los formatos oficiales vigentes.