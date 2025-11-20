Llega el primer McDonald’s a una ciudad clave de Buenos Aires: cuándo abre y dónde. Foto: archivo

Una importante ciudad del Área Metropolitana de Buenos Aires sumará su primer McDonald’s, reconocido local de hamburguesas que abunda en todo el mundo. De esta manera, los pobladores de este partido podrán disfrutar de su famoso menú.

Según su sitio oficial, solo en el territorio bonaerense existen 149 locales de la marca. Ahora, hay gran expectativa por la apertura de un nuevo local y los beneficios que traerá a la población de Cañuelas.

¿En dónde se construirá el nuevo McDonald’s?

La emblemática cadena ha seleccionado un lugar privilegiado en la ciudad. El nuevo McDonald’s en Cañuelas se emplazará sobre la Ruta Nacional 3, un corredor clave que une el sur de Buenos Aires con el AMBA.

Esta ubicación estratégica aprovecha el auge industrial, el turismo rural y el crecimiento poblacional de Cañuelas, facilitando el acceso a residentes y viajeros. Con 378 m² de superficie cubierta, el local promete ser un punto de encuentro ideal para familias y trabajadores en movimiento.

La apertura del McDonald’s en Cañuelas está prevista para diciembre de 2025. Como parte de las inauguraciones de fin de año, esta será la cuarta sucursal de McDonald’s en Argentina para 2025 , según el plan de expansión de Arcos Dorados.

¿Qué tendrá este nuevo local?

El local no será uno más: incorporará el diseño más reciente de McDonald’s, con espacios interiores renovados para mayor comodidad. Entre los servicios destacados:

McCafé : para un break con cafés premium y pastelería fresca.

Zona de juegos : un rincón divertido para los más chicos.

AutoMac : drive-thru rápido para pedidos sin bajarte del auto.

Entregas a domicilio vía app, ampliando la accesibilidad.

Además, bajo la iniciativa “Receta del Futuro”, el edificio prioriza la sustentabilidad con medidas como recuperación de agua de aires acondicionados para riego, iluminación LED, vidrios con protección UV, equipos de climatización eficiente, estación de carga para autos eléctricos, bicicleteros y calentamiento solar de agua.

La importancia de este nuevo McDonald’s en Cañuelas

Esta apertura va más allá de la comida: generará 90 puestos de trabajo, enfocados principalmente en jóvenes que buscan su primer empleo formal. McDonald’s, con más del 60% de su equipo menor de 24 años, refuerza su compromiso con la inclusión laboral.

Como parte de la expansión en Buenos Aires, esta sucursal potenciará la economía de Cañuelas, una ciudad histórica que se consolida como hub de desarrollo en la región.

Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de McDonald’s, sostuvo sobre la apertura: “Cañuelas será nuestro cuarto local inaugurado en 2025 y refleja cómo integramos innovación, sustentabilidad y empleo joven para potenciar cada comunidad en la que operamos”.