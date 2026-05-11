El cometa más esperado del siglo ya tiene fecha y promete un espectáculo único: el día se convertirá en noche durante unos minutos en un fenómeno no se volverá a repetir. La expectativa crece ante un evento astronómico que marcará a toda una generación. Después de la expectativa generada por el eclipse solar más largo del siglo, ahora todas las miradas están puestas en una serie de cometas que podrán observarse desde la Tierra y que ofrecerán un espectáculo pocas veces visto. Entre todos ellos, uno sobresale por encima del resto: el cometa C/2025 R3 PanSTARRS, un objeto celeste que ya fue catalogado como uno de los fenómenos astronómicos más interesantes del año y que incluso podría no volver jamás al Sistema Solar interior. El C/2025 R3 PanSTARRS fue descubierto en septiembre de 2025 gracias al sistema de rastreo Pan-STARRS, instalado en Hawái. Desde entonces, astrónomos de todo el mundo comenzaron a seguir de cerca su evolución debido a su brillo y a la posibilidad de observarlo incluso sin instrumentos profesionales. El fenómeno alcanzó uno de sus puntos más impactantes en abril de 2026, cuando el cometa se acercó al Sol y a la Tierra, aumentando notablemente su luminosidad. Durante esos días, quienes se encontraban bajo cielos oscuros pudieron detectarlo cerca del horizonte en pleno crepúsculo. A medida que avanzaron las semanas, el objeto empezó a desplazarse hacia el hemisferio sur y lentamente perdió intensidad. Aunque PanSTARRS fue el gran protagonista del comienzo de 2026, no será el único fenómeno astronómico del año. Astrónomos ya anticipan otros cometas que podrán verse entre julio y comienzos de 2027. Entre julio y agosto de 2026, el cometa 10P/Tempel 2 aparecerá en ambos hemisferios y podrá observarse después de la puesta del Sol. Aunque no alcanzará el brillo suficiente para verse a simple vista, sí será detectable con binoculares o pequeños telescopios desde lugares con poca contaminación lumínica. Se trata de un cometa periódico descubierto en el siglo XIX que tarda poco más de cinco años en completar una vuelta alrededor del Sol. Los especialistas recomiendan buscar cielos oscuros alejados de las grandes ciudades para disfrutar mejor de estos fenómenos. Además, aplicaciones astronómicas como Sky Tonight permiten seguir en tiempo real la ubicación exacta de cada cometa y conocer cuáles serán los mejores horarios de observación según cada región. Con eclipses históricos, lluvias de meteoros y cometas que podrían desaparecer para siempre, el 2026 ya empieza a perfilarse como uno de los años astronómicos más espectaculares de las últimas décadas.