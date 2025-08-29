Liquidan vuelos de Buenos Aires a Miami a 370 dólares para aprovechar en una fecha soñada

Viajar es una de las cosas más divertidas que existen y el momento de armar las valijas para emprender una nueva aventura es de lo mejor que hay. Para fomentar esto, una aerolínea sacó una nueva serie de promociones con vuelos con destino a Miami por 370 dólares en una fecha espectacular.

Venden vuelos a Miami a 370 dólares: dónde conseguirlos

La gran y primera noticia que se debe tener en cuenta es que el precio final para los vuelos a Miami es de 378 dólares y es tanto para la ida como para la vuelta, por lo cual con dicha cotización se puede ir y volver a la popular ciudad de Estados Unidos.

El pasaje de avión con destino a Miami, Florida, tiene como fecha de partida el viernes 1 de mayo de 2026 y la vuelta, respectivamente, es el día 19 del mismo mes. Esto tiene como ventaja que pueden aprovecharse varios días para disfrutar de las imponentes playas de la localidad.

Vuelos a Miami a 374 dólares: todos los detalles

El precio promocional con el vuelo a u$d 378 es a través de la aerolínea Arajet y parte desde San Pablo, con escala en República Dominicana. El mismo se puede conseguir en la web de Turismocity. La vuelta, por su parte, también hace una parada en el país caribeño y tiene como destino final la ciudad de San Pablo, en Brasil.

Para esto, es importante tener en cuenta que, si se sale de Argentina, es importante contratar un vuelo que haga la conexión hacía San Pablo para poder tomar el avión que viaja rumbo a Miami.

Qué incluye el pasaje promocional a Miami

Dentro de la promoción del vuelo a Miami por 378 dólares se incluye la posibilidad de llevar equipaje en la cabina bajo el término de "maleta pequeña".

Esto significa que se puede cargar un carry-on, el cual debe respetar las medidas y peso establecidas por la aerolínea, junto con el bolso de mano. En el caso de querer despachar equipaje en bodega, es necesario realizar un desembolso de dinero adicional para poder cargar valijas.

Cómo comprar los pasajes a Miami

Para disfrutar de unas vacaciones Miami y aprovechar los descuentos en pasajes, se debe ingresar en la web de Turismo City y filtrar la búsqueda por fechas más bajas.

Allí se debe seleccionar la opción del mes de mayo y se mostrarán una serie de opciones de paquetes de vuelos ida y vuelta a Miami entre los que se encuentra el mencionado anteriormente.

Para avanzar con la compra, se debe marcar el elegido y pasar a la carga de datos y la compra final para disfrutar de unos días en Florida para disfrutar de las playas, hacer diferentes paseos y conocer la gran variedad de actividades nocturnas que se ofrecen.