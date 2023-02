ALERTA | Licencias de conducir: por este nuevo motivo te suspenden sí o sí el registro

Una nueva infracción de tránsito suspenderá la licencia de conducir por hasta cinco años, advirtieron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) : se trata de la peligrosa práctica de poner a nenes al volante ya sea sobre el regazo de un adulto o por su cuenta.

Frente a la gran cantidad de videos viralizados en las redes sociales durante las últimas semanas, la entidad advirtió por esta infracción y, en base a una disposición publicada en 2020, informó que se reforzará la vigilancia para detectar estas prácticas y suspender las licencias de conducir de los involucrados.

Así lo informó la ANSV a través de un comunicado en el que también indica que esta regulación ya fue aplicada en dos casos en los últimos días: se suspendieron las licencias de un hombre en Río Grande, Tierra del Fuego, y de otro taxista en Córdoba Capital por videos online en los que dejaban a niños tomar el volante.

Suspensión de la licencia de conducir por dejar a nENEs al volante: los detalles

Pese a que el sistema de scoring que rige a nivel nacional, el cual descuenta puntos de la licencia por infracciones hasta su posible suspensión, resta tan solo 10 puntos sobre 20 por conducir con impedimentos físicos o psíquicos -"bajo efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten las capacidades motoras"- la Disposición 384/2020 de la ANSV establece una regulación más estricta.

Según esta normativa, cuando un conductor "padezca una alteración de su aptitud conductiva" contraria a la exigida al aprobarse la licencia y en caso de que esta "entrañe un grave peligro para la seguridad vial o perjudique notoriamente el interés público comprometido", entonces cada provincia puede solicitar a la ANSV que suspenda de forma transitoria el registro de dicho individuo.

Además, dentro de los cinco días hábiles tras la suspensión, la autoridad vial solicitará el sometimiento "a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar la aptitud actual para conducir". En caso de negarse a este trámite, la provincia podrá "inhabilitar preventivamente al conductor".

Nenes al volante: los conductores virales que fueron suspendidos

Tal como informa la ANSV, dos individuos en todo el país ya sufrieron una suspensión de sus licencias por llevar a nenes a cuestas para que manejen o por darle a menores de edad directamente el volante: se trata de dos hombres, uno de Tierra del Fuego y otro de Córdoba, este último taxista.

"Realizar este tipo de acciones son conductas que ponen en peligro la vida de los niños y la de las personas que se encuentran a su alrededor", remarcan desde la entidad estatal.

Tras viralizarse los dos videos en los que estos hombres hacen a los niños conducir, llegaron denuncias a la ANSV, por lo que la entidad "se contactó con los municipios donde se encuentran radicadas las licencias nacionales de conducir y se llevó a delante la suspensión de ambas licencias", informan.

"Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos", expresó en este sentido Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Peligro vial: cómo denunciar estos hechos

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV habilitó una línea de WhatsApp, disponible al 011-6207-0590, donde los ciudadanos pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.

Scoring: el sistema por puntos que suspende la licencia

El año pasado comenzó a correr a nivel nacional el sistema de scoring para las licencias de conducir: este implica que el mantenimiento del registro se rige por una serie de puntos que pueden ser descontados ante infracciones de tránsito de distinto tipo, las cuales pueden llevar a la suspensión de la licencia por hasta cinco años.

Con este sistema, los portadores de licencias de conducir a lo largo del país tienen 20 puntos que pueden ir bajando a medida que se cometen infracciones de tránsito, cuyo "valor" depende de la gravedad de la falta.

Una vez que se llega a cero , la licencia es suspendida por 60 días (dos meses), para luego reestablecerse con 10 puntos. Mientras que a nivel nacional esto se realiza de forma automática, en la Ciudad de Buenos Aires -de las jurisdicciones más estrictas con este modelo, el cual aplican ya hace años- se exige realizar y aprobar un curso de educación vial.

También puede ocurrir que se llegue a los cero puntos más de una vez. En este caso, los tiempos de suspensión vigentes son los siguientes:

Primera vez que se llega al límite : suspensión de 60 días;

: suspensión de 60 días; Segunda vez que se llega al límite: suspensión de 180 días de la licencia (6 meses);

suspensión de 180 días de la licencia (6 meses); Tercera vez que se llega al límite: suspensión de dos años de la licencia y renovación por menos cantidad de tiempo;

suspensión de dos años de la licencia y renovación por menos cantidad de tiempo; Cuarta vez que se llega al límite o más: suspensión de cinco años de la licencia y nuevo otorgamiento bajo control estricto.

QUÉ INFRACCIONES DESCUENTAN PUNTOS

A nivel nacional, existen distintas infracciones generales que restan puntos, mientras que luego las provincias pueden añadir aún más faltas y cambiar su valor. Las principales que establece el Ministerio de Transporte son: