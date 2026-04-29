La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió el Monitor Educativo 2025, que confirma el quinto año consecutivo de descenso de la matrícula pública en Educación Inicial y Primaria. Entre 2020 y 2025 la baja acumulada alcanza los 37.476 estudiantes, equivalente a una merma del 10,9%, y ANEP atendió en 2025 a 304.806 niños en el sistema público: 68.401 en Inicial, 230.401 en Primaria y 6.004 en educación especial. El informe señala que la reducción “no responde a un menor nivel de la cobertura ni a un traspaso al sector privado, sino al impacto de la gran caída de los nacimientos registrada en el país desde 2016”. ANEP indica que la matrícula de Inicial acumula descenso desde 2021 y Primaria desde 2023. En 2025, la proporción de estudiantes de estos niveles en el sistema público fue del 81,5%, mientras el 18,5% restante cursó en la educación privada. El reporte también aborda el ausentismo crónico —definido como asistencia inferior al 90% de las clases—: en 2025 afectó al 54,4% de los estudiantes de 1.º a 6.º de Primaria y al 72,5% en Inicial. ANEP destaca que se trata “del valor más bajo registrado en el último quinquenio, pero aún puede considerarse muy alto, tanto en términos normativos como comparativos”. Para comparación, en 2024 el ausentismo crónico fue de 64,7% en Primaria y 80,4% en Inicial.