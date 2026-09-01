Los viudos no recibirán los bienes aunque lo diga el testamento

Cambia la Ley de Sucesiones: qué porcentaje le corresponde a cada heredero y cuándo se puede reclamar más

En esta noticia Cómo se reparte una herencia, según la Ley de Sucesiones

Cuando una persona muere, es común que haya dejado un testamento válido que indique cómo deben distribuirse sus bienes. Sin embargo, las disposiciones de un testamento deben respetar los límites establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación y los derechos de los herederos legitimarios.

Aunque muchas familias creen que la herencia pasa automáticamente al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja: el reparto está minuciosamente regulado y depende de la existencia de testamento , de los vínculos familiares y de varios límites que la ley impone para evitar abusos.

En el caso de las parejas, no todas los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o mismo el total) aunque estén oficialmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos aplica?

Qué derechos tiene el cónyuge viudo en una sucesión

El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y conserva derechos aún cuando haya testamento. Su participación depende del resto de los herederos:

Con hijos: recibe una parte igual a la de cada descendiente.

Sin descendientes, pero con ascendientes: se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes.

Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda el total de los bienes.

Sucesiones en Argentina

El artículo 2436 establece que el cónyuge puede quedar excluido de la sucesión si el causante muere dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio a causa de una enfermedad que ya existía al momento de casarse, era conocida por el cónyuge sobreviviente y tenía un desenlace fatal previsible. La excepción se da cuando el matrimonio fue precedido por una unión convivencial.

Además, no hay derecho sucesorio cuando existe divorcio o una separación de hecho sin voluntad de reconciliación.

Cómo se reparte una herencia, según la Ley de Sucesiones

Incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede vulnerar el piso mínimo que el CCyC reserva para ciertos familiares directos. Este límite se conoce como porción legítima, y está previsto en el artículo 2445.

Los porcentajes obligatorios son los siguientes:

Descendientes (hijos, nietos) : deben recibir dos tercios del patrimonio total.

Ascendientes (padres, abuelos) : les corresponde la mitad, solo si no hay descendientes .

Cónyuge sobreviviente: la porción legítima es de un medio.

La parte restante es la porción disponible, que puede asignarse por testamento a otras personas o instituciones, siempre dentro de los límites que establece la ley. Por ejemplo, un testador podría donar esa fracción a un tercero, una institución o un heredero en particular.

Los jueces deben controlar que el testamento respete estos límites. Si una cláusula contradice la porción legítima, esa parte se reduce o se deja sin efecto.