El bicarbonato es un producto habitual en la limpieza del hogar (Fuente: ChatGPT).

Cuando una sartén queda con comida pegada, grasa acumulada o manchas oscuras después de cocinar, existe un método casero que suele recomendarse para facilitar la limpieza: mezclar bicarbonato de sodio con agua y aplicar la preparación sobre la superficie. La técnica es sencilla y puede ser útil para aflojar residuos sin recurrir de entrada a productos de limpieza más fuertes .

El bicarbonato se utiliza desde hace años en diferentes tareas domésticas debido a sus propiedades ligeramente abrasivas y alcalinas. Sin embargo, la manera de usarlo puede variar según el material de la sartén, por lo que conviene tomar algunas precauciones antes de aplicarlo.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato con agua y ponerlo en la sartén?

La mezcla de bicarbonato y agua sirve principalmente para ayudar a desprender restos de comida y grasa adheridos a la sartén. Al formar una pasta o una solución espesa, puede actuar sobre la suciedad acumulada y facilitar que posteriormente sea retirada con una esponja.

Uno de sus principales beneficios es que permite ablandar residuos que quedaron secos después de cocinar. Esto puede ser especialmente práctico cuando lavar la sartén inmediatamente después de usarla no fue posible.

Además, el bicarbonato puede ayudar a disminuir algunos olores que permanecen en los utensilios después de preparar alimentos con aromas intensos.

¿Cómo limpiar una sartén con bicarbonato y agua?

Para utilizar este método, primero hay que dejar que la sartén se enfríe por completo. Luego, se puede cubrir la zona afectada con una pequeña cantidad de bicarbonato y agregar agua de manera gradual hasta obtener una mezcla espesa.

La preparación debe quedar con una consistencia similar a una pasta, de modo que pueda mantenerse sobre las manchas y los restos adheridos.

Después, se puede dejar actuar durante unos minutos y retirar la suciedad con una esponja suave. Si todavía quedan residuos, es preferible repetir el procedimiento antes que frotar con demasiada fuerza.

Otra alternativa consiste en colocar agua y bicarbonato directamente en la sartén y calentar la preparación a fuego bajo durante unos minutos. El calor puede ayudar a aflojar los restos de comida, aunque este procedimiento debe hacerse con cuidado para evitar derrames o quemaduras.

¿Por qué recomiendan usar bicarbonato para limpiar sartenes?

El bicarbonato de sodio es recomendado en la limpieza doméstica porque tiene una acción abrasiva suave, que puede ayudar a desprender suciedad sin necesidad de utilizar partículas extremadamente agresivas.

También posee propiedades alcalinas, por lo que puede resultar útil frente a determinados residuos de grasa y comida. Al combinarlo con agua, se transforma en una preparación fácil de distribuir sobre la superficie de la sartén.

Por eso, muchas personas lo incorporan a sus rutinas de limpieza cuando buscan una alternativa sencilla para tratar manchas o restos que no salen con un lavado convencional.

¿Se puede usar bicarbonato en cualquier tipo de sartén?

No todas las sartenes deben limpiarse de la misma manera. En particular, las sartenes antiadherentes requieren mayor cuidado, porque una fricción excesiva puede deteriorar su recubrimiento.

En estos casos, lo recomendable es evitar estropajos metálicos, fibras muy ásperas y movimientos fuertes. Si se utiliza bicarbonato, debe hacerse con suavidad y sin convertir la limpieza en un proceso de raspado.

Las indicaciones del fabricante siempre tienen prioridad, especialmente cuando se trata de superficies con recubrimientos especiales.

¿Qué se debe evitar al limpiar una sartén con bicarbonato?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanto más fuerte se frote, mejores serán los resultados. En realidad, la fricción excesiva puede terminar dañando la superficie de la sartén, especialmente si cuenta con un recubrimiento antiadherente.

También conviene evitar mezclar bicarbonato con productos de limpieza diferentes sin conocer previamente cómo reaccionan entre sí. Para una limpieza doméstica sencilla, puede utilizarse únicamente con agua y acompañarse de un utensilio suave.

Si la sartén presenta una capa muy quemada, no es conveniente intentar desprenderla a la fuerza con cuchillos u objetos metálicos.