LATAM anunció la cancelación de una de sus rutas más usadas en Argentina: los motivos. Foto: Reuters

Una medida por parte de la aerolínea LATAM sorprendió a miles de pasajeros al eliminar una de las rutas más utilizadas en Argentina. Se trata del servicio que conectaba a la provincia de Tucumán con Lima, capital de Perú.

Lo curioso de la decisión es que se anunció después de dos días de su inauguración, el cual incluyó una enorme bienvenida al aeropuerto Benjamín Matienzo. Sin embargo, dejó de estar operativa y ahora se conocieron los motivos.

LATAM anunció la cancelación de una de sus rutas más usadas en Argentina: los motivos. Foto: Comunicación Tucumán

Los motivos detrás de la cancelación

El principal motivo es la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Esta nueva tasa, vigente desde el 7 de diciembre de 2025, cobra aproximadamente u$s 12 por pasajero en conexiones internacionales .

Según LATAM, esta tarifa encarece los viajes y debilita la competitividad de Lima como hub regional frente a competidores como Bogotá (Colombia) y Panamá, que no aplican cargos similares y ofrecen tiempos de conexión más cortos.

La aerolínea enfatizó que muchas rutas dependen de pasajeros en conexión (que usan Lima como escala hacia EE.UU., Caribe u otros destinos), y el aumento de costos las hace inviables. “Lamentamos que la introducción de esta tarifa no haya priorizado el beneficio para el pasajero ni la sostenibilidad de la conectividad regional”, declararon.

¿Cómo impacta esta medida en Argentina y qué opciones tiene los pasajeros?

La nueva ruta recuperaba la conexión entre Tucumán y la capital peruana después de seis años. Asimismo, iba a tener servicios de hasta tres veces por semana con salidas de Lima los martes, viernes y domingo, regresando desde el aeropuerto Benjamín Matienzo lunes, miércoles y sábados.

Para la provincia, esta cancelación representa un golpe al desarrollo turístico y económico, ya que la ruta fomentaba la llegada de visitantes peruanos y conexiones hacia otros destinos.

Vale destacar que LATAM se comprometió a contactar directamente a los afectados y ofrecer soluciones flexibles. Los pasajeros afectados podrán optar por: