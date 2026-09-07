Las maquilladoras revelan el error que envejece la mirada después de los 50: “El lápiz negro en los ojos hace que parezcas mayor” .

El lápiz de ojos negro es uno de los productos más sencillos para usar y que es clave para resaltar la línea de agua en pos de conseguir una mirada más definida e intensa. Es útil tanto para quienes buscamos un toque diferente para el día a día como para eventos más importantes.

Sin embargo, las maquilladoras expertas alertan que un gesto tan sencillo como lo es marcar de negro una parte de los ojos puede traer un resultado totalmente adverso: pasarse de producto puede hacer que nuestros ojos se vean más pequeñas y endurecer las facciones.

Este efecto cobra mayor relevancia a partir de los 50 años, ya que es el momento de la vida en donde los rasgos del rostro se hacen más visibles y notorios .

En este contexto, la maquilladora Bárbara Martos (en Instagram como @bmbbybarbi) explicó que “si no se aplica de forma sutil, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor”.

Cuándo demasiado lápiz negro en los ojos te endurece los rasgos

Más maquillaje no siempre significa un mejor resultado. Conseguir una mirada más definida pasa más por dónde elegimos aplicarlo, especiamente cuando se trata de la línea de agua del ojo .

El lápiz negro es el aliado más elegido a la hora de potenciar una mirada. Al aplicarlo en esta zona, el ojo es visualmente más pequeño, un efecto que se produce porque el tono oscuro absorbe la luz y crea una sensación de mayor profundidad.

Las maquilladoras revelan el error que envejece la mirada después de los 50: “El lápiz negro en los ojos hace que parezcas mayor”. ChatGPT

De esta manera, el foco puede ser poco favorable para quienes tienen pieles maduras, en especial a mayores de 50 años. Con el paso del tiempo, la mirada pierde luminosidad y aparecen imperfecciones como líneas finas, bolsas, sombras bajo los ojos, entre otros. Una línea intensa puede acentuar el aspecto cansado en lugar de disimularlo.

Los tonos oscuros pueden endurecer los rasgos, mientras que el delineado sutil ayudan a definir el ojo. La línea negra muy marcada en la línea de agua puede generar un efecto rígido.

Lo mismo sucede en las sombras del párpado. Los tonos oscuros, en lugar de dar frescura y luminosidad, marcan las líneas de expresión y hunden los ojos.

“ Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo aplicarlo”, indica la maquilladora, “lo ideal es difuminarlo ‘un pelín’, que sea algo sutil; si no, puede hacer que parezcas más mayor y no nos va a beneficiar” , detalla la maquilladora.

En este contexto, lo ideal será elegir tonos más claros como el blanco o el beige, colores que consiguen neutralizar el color carne o ligeramente rojizo de la zona.

Los trucos para maquillarse y que los ojos se vean más grandes

Más allá de las técnicas y colores existen otros aspectos que influyen cómo se ve nuestra mirada:

Corrector : los tonos oscuros empequeñecen, lo cual hace que los ojos se vean más pequeños. Es fundamental iluminar esta área con precorrector o un corrector convencional.

Máscara de pestañas : cuanto más largas y elevadas sean las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento.

Cejas: las cejas son clave para la apariencia de unos ojos más grandes. Definirlas logra que el párpado se vea más grande. Además, sumar lápiz o sombra blanco/nude justo debajo de las cejas, especialmente en la zona del arco, puede tener un impacto inmediato.

Es clave cuidar la hidratación del contorno de los ojos y preparar la piel antes del maquillaje para que no se resalten las líneas finas.