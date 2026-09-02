Su presentación está pensada para una aplicación precisa sobre los labios.

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El Labial Crayon No Transfer Nude Ushiko de Tiendas D1 se suma a las opciones de maquillaje disponibles para quienes buscan un tono versátil para el día a día. El producto tiene un precio de $11.950, viene en formato de barra de 1,4 gramos y cuenta con un acabado no transferible y una fórmula de larga duración.

El diseño tipo crayón es uno de los aspectos que más se destacan de este pintalabios, ya que su punta permite trabajar con mayor precisión los contornos de la boca y distribuir el color de manera uniforme.

¿Cuánto cuesta el labial nude de Tiendas D1?

El labial nude Ushiko de Tiendas D1 cuesta $11.950 por una unidad de 1,4 gramos. El producto está identificado con el PLU 12003834 y corresponde a la referencia Labial Crayon No Transfer Nude Ushiko.

Por su formato y precio, se presenta como una alternativa para quienes quieren incorporar un producto de maquillaje de uso cotidiano sin optar por presentaciones de mayor tamaño .

¿Cómo es el labial Crayon No Transfer Nude de Ushiko?

El producto viene en un formato crayón que permite aplicar el color directamente sobre los labios. Su presentación en barra está diseñada para facilitar una aplicación uniforme y ayudar a definir la forma de la boca.

El tono disponible es Nude, una alternativa que puede incorporarse a diferentes estilos de maquillaje, especialmente cuando se busca que los labios tengan color sin recurrir a tonos intensos.

La barra tiene unas dimensiones de 16,5 centímetros por 4 centímetros y contiene 1,4 gramos de producto.

¿El labial nude de D1 es no transferible?

Sí. Una de las principales características anunciadas para este cosmético es su acabado no transferible.

Esta característica hace parte de la propuesta del producto y se complementa con una fórmula descrita como de larga duración. El labial está pensado para dar color y definición a los labios mediante una aplicación directa .

Sin embargo, las características de duración pueden variar según las condiciones de uso, por lo que se recomienda seguir las indicaciones incluidas para el producto.

¿Cómo se aplica el labial nude Ushiko?

El Labial Crayon No Transfer Nude se aplica directamente sobre los labios. La recomendación es comenzar por el centro del labio superior y continuar siguiendo los contornos de la boca con la punta de la barra.

Su formato crayón permite trabajar de manera más precisa las zonas que requieren definición, mientras que el producto puede distribuirse sobre la superficie de los labios para completar el color.

La indicación de uso señala que no debe aplicarse sobre labios irritados o dañados. Si aparece alguna reacción desfavorable, se debe suspender su utilización.