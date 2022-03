Las 9 frases que dicen los buenos jefes para que "su gente" trabaje feliz

El compromiso de los empleados siempre se ve reforzado por una excelente comunicación. Kevin Sheridan, orador y una de las voces más solicitadas del mundo en el tema, comparte 9 declaraciones que los mejores jefes usan regularmente y, en algunos casos, diariamente.

1. Gracias

El reconocimiento es el principal impulsor del compromiso de los empleados con su trabajo. Además, Sheridan asegura que los millennials anhelan retroalimentación y reconocimiento. Un buen jefe debe asegurarse que el esfuerzo de sus empleados sea reconocido constantemente y de manera significativa. Los miembros de su equipo realmente lo aprecian.

2. ¿Dónde querés estar en seis meses y cómo puedo ayudarte a llegar ahí?

Al preguntar esto, el beneficio es triple. Primero, es una forma de demostrar a los empleados que le importa su desarrollo profesional en la empresa. En segundo lugar, les estás diciendo que quieres ayudarlos a avanzar. Por último, está potenciando el segundo impulsor de compromiso clave, que es el desarrollo de su carrera.

3. Esto es lo que me gustaría que lográramos . . .

Uno de los rasgos más valiosos de los jefes excepcionales es comunicar claramente sus expectativas. Lo que distingue a los mejores jefes de los gerentes promedio o mediocres es la capacidad para comunicar cómo el trabajo diario de los empleados encaja en la misión estratégica de la organización y el propósito superior. Trazar un rumbo claro para su equipo y, lo que es más importante, explicar cómo el trabajo diario es significativo, aumentará su orgullo y productividad.

4. Quiero utilizar tus fortalezas y lo que haces mejor. . .

La gente quiere un trabajo que aproveche sus mejores habilidades y capacidades. Por ejemplo, si un empleado es excelente para trabajar en Excel y otro escribe excelentes informes, podría ser posible asignar más trabajo que coincida con las habilidades de estos empleados.

La recalibración del contenido del trabajo comienza por entender las fortalezas de los empleados, razón por la cual los mejores jefes preguntan qué es lo que mejor saben hacen los miembros de su equipo. A veces, estas conversaciones conducen a reubicar a los empleados en un departamento diferente, pero puede ayudar a mantener a los mejores talentos dentro de una organización.

5. Quiero que sepas que tengo total confianza en vos

No hay nada más frustrante que un gerente que no cree en las habilidades de los miembros de su equipo. Nadie quiere ser microgestionado. Al hacer la declaración anterior, no solo está infundiendo confianza en los miembros de su equipo, sino también dándoles la libertad de tener éxito por sí mismos, lo que fomenta su orgullo y sentido de logro. Es importante que el equipo sepa que pueden acudir a su jefe en busca de ayuda si la necesitan.

6. ¿Qué más puedo hacer para apoyarte en tu trabajo?

Los mejores jefes ofrecen apoyo regularmente a sus empleados, y los empleados realmente lo aprecian. Incluso puede hacer una pregunta más específica preguntando: "¿Qué tres cosas podría hacer diferente para apoyarlo en su trabajo?"

7. Me gustaría tu opinión sobre algo

Los jefes excepcionales solicitan regularmente comentarios de todos los miembros del equipo, ya sea individualmente, colectivamente, o mediante encuestas confidenciales a los empleados. Más importante aún, los mejores jefes actúan en base a la retroalimentación, haciendo cambios significativos en el lugar de trabajo como resultado.

8. ¿Cuáles son tus pasiones e intereses fuera del trabajo?

Los mejores jefes se toman el tiempo para conocer a sus empleados a nivel personal. Si se trata de tomarse el tiempo para averiguar qué les gusta hacer fuera del trabajo, cuántos hijos tienen o si tienen planeadas unas vacaciones divertidas, el mero hecho de que pregunte demuestra que los ve como algo más que un empleado.

9. ¿Qué podemos hacer mejor en el futuro?

Lógicamente, no todo va a salir según lo planeado. La gente comete errores, y cuando lo hacen, los grandes jefes los tratan como oportunidades de aprendizaje. El fracaso es un maestro, y como tal, una parte integral del éxito.