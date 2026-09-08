Lanzan un plan para refinanciar deudas con tarjetas de crédito: hasta 4 años con tasa fija y un año de gracia.

El incremento de familias en situación de mora alerta por la situación financiera del país. En este contexto, los empleados públicos de la provincia de Chubut podrán acceder a un plan de pagos para las deudas de las tarjetas de crédito con condiciones preferenciales.

El gobernador Ignacio “Nacho Torres” amplió el Programa de Alivio Financiero para sumar las deudas de los créditos emitidos por el Banco del Chubut. Los trabajadores de la administración pública podrán acceder a un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija de 25% durante los primeros 25 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, señaló Torres en su cuenta en la red social X al anunciar la medida.

Cómo es el Programa de Alivio Financiero para empleados públicos

El gobernador de Chubut anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero de la provincia para sumar las deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco Chubut.

La medida apunta a ofrecer una nueva alternativa a los trabajadores que atraviesen situaciones de sobreendeudamientos y no cuenten con la posibilidad de afrontar sus obligaciones.

Lanzan un plan para refinanciar deudas con tarjetas de crédito: hasta 4 años con tasa fija y un año de gracia.

De esta manera, los empleados de la administración pública chubutense podrán cancelar y refinanciar las deudas bajo condiciones preferenciales previstas para obligaciones contraídas con cooperativas y mutuales:

1 año de gracia para el pago del capital.

Tasa nominal anual fija de 25% durante los primeros 24 meses.

Plazo de pago en hasta 72 cuotas.

“Esta nueva herramienta se suma al plan de refinanciación de deudas con mutuales y cooperativas, que ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias de toda la provincia”, detalló el gobernador.

Nuevo proyecto de ley para aliviar el sobreendeudamiento

En paralelo a la medida tomada, la administración provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

La misma contempla residentes de Chubut que tengas deudas en mora por tarjetas o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos sean menores a 10 salarios mínimos y cumplan otras condiciones.

El proyecto prevé créditos especiales destinados a refinanciar las obligaciones con una TNA máxima fija de 35% y un plazo mínimo de 24 meses.

Las entidades podrán ofrecer tasas inferiores o periodos de devolución más extensos. Para incentivar su participación, la provincia propone reducir 50% la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por los créditos.

En la misma línea, se incorporará un régimen de protección salarial para los empleados públicos. Los descuentos no podrán superar el 25% de la remuneración bruta y, una vez realizados los descuentos, el trabajador deberá conservar un mínimo equivalente al salario mínimo.