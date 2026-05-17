El Gobierno porteño anunció la realización de obras integrales en una de las más importantes autopistas del país. Se llevarán a cabo trabajos en las entradas del corredor, un nuevo carril destinado al transporte público y la construcción de un nuevo parque. Estos trabajos refuerzan el compromiso del Gobierno con la mejora de la infraestructura vial y la optimización del transporte en la región. Las obras están diseñadas para beneficiar tanto a los conductores como a los usuarios del transporte público. En la misma línea, se incluye la edificación de un nuevo Metrobus exclusivo para el transporte público. Este corredor se vinculará de manera directa con el ya existente en la autopista 25 de mayo. Desde el Gobierno de la Ciudad presentaron el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que beneficiará a más de 200.000 personas que transitan la autopista diariamente. El eje principal del plan es el vial y busca dar continuidad a las colectoras interrumpidas por las vías del ferrocarril Belgrano Sur. El plan comprende la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros a lo largo del corredor, con postas deportivas, juegos infantiles y otros espacios de esparcimiento. La obra no solo proporcionará nuevos espacios verdes, sino que contribuirá a la disminución del ruido y la huella de carbono generada por los vehículos. El Masterplan incluye la construcción de nuevas pasarelas peatonales para asegurar el acceso a las estaciones y mejorar las conexiones entre ambos lados de las autopistas. Se prevé también la renovación de las colectoras y una obra hidráulica en la Cuenca Cildález para prevenir anegamientos. La revitalización del entorno incluye una mejor iluminación, nuevas veredas, estacionamientos, sumideros y cruces peatonales elevados para fortalecer la seguridad y el funcionamiento del espacio público.