La fuerte advertencia del Papa Francisco para no irse al infierno: "Tengamos cuidado con..."

Como cada día del año litúrgico, el Papa Francisco lanzó este lunes un nuevo mensaje donde instó a los fieles católicos a "tener cuidado con la dictadura del hacer" . El Sumo Pontífice se refirió en sus redes sociales al camino para "alcanzar la salvación" .

El mensaje del excardenal se basó en el Evangelio, ya que tomó la parábola del desierto como referencia a un lugar para encontrarse con Jesús.

¿Cuál fue la recomendación del papa Francisco para los católicos?





El pasaje de la Biblia que parafraseó Francisco este martes cita una frase de Jesús con referencia a dónde encontrar a Dios y señaló cuál es la forma correcta de rezar.

"Aprendamos a parar un rato durante la jornada. Tomémosnos un momento para estar con nosotros mismos y con el Señor. Encontremos algún 'desierto' interior en medio del ruido y las actividades de cada día" , señaló el excardenal Jorge Bergoglio.



En este sentido lanzó también una advertencia sobre un posible riesgo: "¡Tengamos cuidado con la dictadura del hacer!" .

El papa Francisco advirtió cómo hacer para no irse al infierno.

¿Por qué el Papa Francisco habló del infierno en su mensaje?



El Papa Francisco suele dar mensajes críticos con referencias a situaciones de la vida cotidiana que encuentra desalineadas del mensaje de Jesús.

En este sentido, tomó a la "dictadura del hacer" como una de las "obligaciones" del día a día que nos alejan del encuentro con Dios.

El evangelio de este martes 23 de julio

Jn 15, 1-8

"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos''.