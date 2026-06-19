Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial estuvo dominada por una idea casi imperativa de: cuántos puestos de trabajo podría reemplazar. Pero dentro del ecosistema fintech latinoamericano empieza a consolidarse otro fenómeno, mucho más silencioso y concreto: la IA ya no solo automatiza tareas, sino que empieza a cambiar la cultura de trabajo de las empresas.

La transformación ocurre especialmente en industrias donde crecer rápido sin multiplicar estructuras operativas se volvió una necesidad. Y el préstamo online es uno de los mejores ejemplos.

Según el Informe de Crédito Fintech Argentina, las fintech ya originan el 25 % de los créditos totales del sistema y alcanzan 9,8 millones de asistencias vigentes. Al mismo tiempo, la base de usuarios fintech ya se encuentra superando los 8 millones de clientes activos replicándose en apenas dos años.

Ese crecimiento acelerado plantea un desafío inmediato: cómo escalar operaciones, atención, análisis de riesgo y procesos internos sin perder eficiencia.

Ahí es donde empieza a aparecer la inteligencia artificial como infraestructura operativa cotidiana.

Una de las compañías que comenzó a trabajar sobre esta lógica es Anticipo , fintech argentina especializada en préstamo digital, que desde el 2025 comenzó a impulsar iniciativas internas para entrenar a todos sus equipos en herramientas de IA enfocadas en la mejora de las tareas diarias. Las iniciativas incluyen desde capacitaciones, kick-offs, Pitch Days y Demos. Metodologías aplicadas mayormente en el rubro de tecnológico y que ahora trascienden a nuevas industrias para evolucionar soluciones concretas para automatizar procesos reales dentro de la empresa.

La consigna era simple: identificar tareas repetitivas que consumían horas de trabajo manual y rediseñarlas utilizando inteligencia artificial.

Desde entonces, equipos de áreas como operaciones, cobranzas, atención al cliente y marketing trabajan sobre automatización de reportes, organización de información, optimización de flujos y reducción de tiempos operativos. Más que un ejercicio tecnológico, el desafío adoptado por Anticipo funciona como un catalizador cultural.

La lógica detrás de este tipo de iniciativas responde también a una realidad económica más amplia. Aunque el crédito volvió a crecer tras la estabilización macroeconómica, el informe de la Cámara Argentina Fintech, muestra que ese dinamismo convive con una presión creciente sobre las familias. La mora en préstamos personales alcanzó niveles de 13,8 % y las tasas reales volvieron a terreno positivo tras la desaceleración inflacionaria.

El informe también muestra otro dato relevante: las fintech concentran un público significativamente más joven que la banca tradicional. El 51 % de sus usuarios tiene entre 18 y 39 años, frente al 32 % registrado en entidades financieras tradicionales. Además, el sector mantiene una participación femenina estable del 53 % de su cartera de clientes.

Eso explica por qué muchas startups financieras comenzaron a incorporar herramientas de IA no solo para optimizar costos, sino también para responder a consumidores digitales que esperan experiencias inmediatas, simples y personalizadas.

La tendencia ya empieza a verse en tareas cotidianas: asistentes para análisis operativo, automatización documental, generación de contenido, clasificación de consultas, scoring alternativo y optimización de cobranzas.

Pero quizás el cambio más profundo no sea técnico.

En muchas fintech, saber trabajar con IA empieza a convertirse en una habilidad transversal, igual que hace años ocurrió con Excel o Slack. La diferencia es que ahora no se trata solo de usar herramientas, sino de aprender a colaborar con sistemas capaces de acelerar procesos, sintetizar información y multiplicar productividad.

En un ecosistema donde las fintech ya representan uno de cada cuatro créditos del sistema financiero argentino, la carrera parece haber cambiado de eje. Ya no gana solamente quien crece más rápido, sino quien logra integrar tecnología dentro de su cultura de trabajo antes que el resto.