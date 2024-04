La digitalización, una aliada para el campo que queremos

Asomarse a la realidad de la agricultura es descubrir que no es tarea fácil. Y no me refiero al estereotipo de la vida en el campo, sino al productor como empresario y el complejo entorno en el que debe gestionar su negocio. Cada campaña inicia con el desafío de incrementar la productividad para servir a una sociedad que demanda volumen de alimentos, pero también transparencia en los métodos de producción. Sumemos el impacto del clima, ciclos de commodities y el condimento país si la aventura se desarrolla en nuestro suelo: claramente, el campo es solo para valientes.

En los últimos treinta años, avances en genética, biotecnología, y protección de cultivos aportaron los saltos productivos necesarios para mantenernos en el juego. Así como esas innovaciones generaron cambios en los insumos para producir, la llegada de lo digital busca elevar la forma de gestionar, optimizando la tecnología de procesos. Por eso la digitalización no es un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar una agricultura más eficiente, productiva y sostenible. Permite tomar decisiones basadas en datos, optimizar recursos y potenciar el valor de la producción.

Al igual que todas las aplicaciones que usamos diariamente, la agricultura digital está en permanente evolución. En 2023 todos vimos la irrupción de la inteligencia artificial. En el agro, llega justo a tiempo. Algunos ejemplos concretos de su utilidad: medir el coeficiente de plantas logradas por cantidad de semillas sembradas con una foto tomada con el celular, determinar el momento justo para una aplicación de fungicidas apoyándonos en modelos predictivos, o identificar malezas para aplicar el tratamiento adecuado.

La gestión digital también favorece la certificación de prácticas sustentables para registrar el viaje del campo a la mesa y poder diferenciar un producto. Como vemos, a pesar de lo mucho que se ha mejorado, sigue habiendo espacios para cubrir. La digitalización es también un paso adelante en la agricultura regenerativa, entendida como un conjunto de prácticas que mejoran el ecosistema reduciendo el impacto ambiental, sin las cuales el futuro de la agricultura se ve comprometido.

Desde las compañías de tecnología del agro resulta esencial dar un soporte cercano al productor junto al canal de distribución, para acompañarlo en este proceso reconociendo sus diferentes necesidades. El productor ha demostrado ser resiliente y aprendió a manejarse exitosamente con lo que dispone, ya sea una planilla de cálculo o hasta un simple cuaderno. Por ello, el desafío es doble: mostrar el beneficio del cambio y colaborar en su adopción.

También hablamos de romper prejuicios que pueden existir en el medio. Pensemos en el fútbol profesional: cuando los primeros entrenadores comenzaron a usar herramientas digitales, se generó una controversia en la mayoría más conservadora, pero fue cuestión de tiempo y consistencia para que hoy sea esperable que un director técnico disponga de un equipo de analistas de datos, y se realice un seguimiento personalizado de cada jugador.

La gestión digital del campo redefine los límites de la industria. Si bien nuestro propósito sigue siendo ayudar al productor a producir más y mejor, ahora no sólo lo hacemos con principios activos o germoplasma: lo podemos hacer con software. Y con esta nueva mirada se combinan más disciplinas en las organizaciones, aumentando la diversidad y el clima de innovación. A los ingenieros agrónomos, base de nuestro sector, hoy se le suman programadores, científicos de datos y expertos en marketing digital.

En resumen, digitalización y sustentabilidad se entrelazan para construir un futuro más próspero para el campo argentino, marcando un momento bisagra para el productor y la industria. Es un gran tiempo para vivir este cambio y ser protagonistas de ello.