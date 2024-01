La dañina sustancia que tomás sin darte cuenta este verano: dónde está y cómo evitarla

Un grupo de científicos confirmó un dato que sorprenderá a muchos consumidores de agua embotellada. Aseguraron que existen unas 250.000 partículas invisibles de nanoplásticos en solo un litro promedio.

Si bien los investigadores ya habían confirmado la presencia de estos organismos en los envases, no se había determinado la cantidad hasta ahora.

El descubrimiento en el agua: qué son los nanoplásticos

Las partículas se encuentran en las botellas de plástico.

Este hallazgo se hizo mediante la utilización de un microscopio especial que utiliza láseres dobles para detectar y categorizar las partículas. Estos organismos miden menos de una micra: una millonésima parte de un metro.

Desde hace tiempo, los científicos pensaban que había grandes cantidades de esos microscópicos trozos de plástico, pero no sabían cuántos o de qué tipo eran sino hasta que los investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers realizaron sus cálculos.

Analizaron cinco muestras de tres marcas comunes de agua embotellada, y detectaron así niveles de partículas que iban de 110.000 a 400.000 por litro: un promedio de cerca de 240.000, de acuerdo con un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Al parecer, gran parte del plástico proviene de la botella y de la membrana del filtro de ósmosis inversa que se utiliza para evitar el paso de otros contaminantes, señaló Naixin Qian, fisicoquímica de Columbia y autora principal del estudio.

Nanoplásticos: qué generan en la salud

Si bien es la pregunta cuya respuesta todos quieren conocer, los científicos todavía no pudieron confirmar cuáles son los efectos que estos nanoplásticos causan en la salud. "Eso está actualmente en revisión. Ignoramos si son peligrosos y si lo son, en qué medida", explicó Phoebe Stapleton, toxicóloga de Rutgers y coautora del estudio.

Los nanoplásticos no están en el agua sino en las botellas.

"Sabemos que se introducen en los tejidos y los estudios actuales analizan lo que éstos hacen en las células", agregó.

"En la actualidad no existen métodos (de medición) estandarizados ni un consenso científico sobre el posible impacto en la salud de las nanopartículas. Por ello, los informes de los medios sobre esas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores", indicaron desde la Asociación Internacional del Agua Embotellada.

Pese a este desconocimiento, los expertos recomiendan a las personas preocupadas que usen botellas reutilizables en lugar de plásticos de un solo uso.