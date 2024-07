La curiosa anécdota que contó una exmodelo de Playboy sobre el papa Francisco que llamó la atención de todos

La exmodelo de Playboy y exesposa de Jim Carrey, Jenny McCarthy , reveló una particular situación que vivió con el papa Francisco. La mujer fue criada en una familia católica y por eso, al visitar el Vaticano, se sintió atraída a cometer un ilícito.



Esta reconocida figura no solo se volvió popular por su belleza y su fama, sino por este controversial evento donde fue protagonista de un robo menor. La famosa confesó el delito en público y admitió que su madre fue la primera en inculparla.

La curiosa relación entre el papa Francisco y una ex modelo de Playboy: "Mi mamá me retó..."

McCarthy confesó que se encontraba en el Vaticano cuando se vio tentada: "Robé un rosario y se lo di a mi madre. Mi mamá me retó y me dijo: ‘¿Sabés que lo que hiciste no está bien?'".

La revelación se dio esta semana durante una entrevista en el programa Let's Talk Off Camera . La revelación generó el asombro de la conductora, quien ya venía sugestionada por otros temas que debatieron como las vacunas.

Sin embargo, después aclaró que no fue ella quien sustrajo el objeto, sino una de las amigas que la acompañaban. "Yo estaba en Italia. Me habían invitado para participar de una fiesta. Mientras estaba ahí, alguien me dijo: ‘¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, él no está en la ciudad, pero podemos ir a conocer su departamento'. Acepté y fuimos", relató la figura.

Una exmodelo de Playboy confesó un delito vinculado al Papa Francisco.

¿Cómo fue el robo del rosario en el Vaticano?

"A la medianoche entramos por la parte trasera del Vaticano y llegamos a los pasillos y al departamento que suele ocupar Francisco. De hecho, me probé su sombrero. Fue una locura", narró la figura internacional y explicó que cuando volvió a su destino original se enteró que alguien se había llevado el rosario del Vaticano .

"Realmente es una historia increíble. Mi amiga vino conmigo y cuando llegamos a la habitación del hotel, me dijo: ‘Sé que tu madre ama profundamente al Papa, así que robé algo para ella'", cerró.

¿Quién es Jenny McCarthy y por qué se volvió tan famosa?

Esta mujer de 41 años es hija de una familia católica y de clase trabajadora. Asistió a una escuela de artes religiosa en Chicago y sus primeras fotos para Playboy fueron con un uniforme de colegio católico.

El editor de la revista, Hugh Hefner , reveló que eligió a McCarthy entre 10.000 postulantes por su imagen de "chica católica sana". La modelo reveló que su fe la llevó a conocer a su actual marido: Donnie Wahlberg, hermano del cantante Mark.

La figura internacional se robó un rosario del Vaticano.

La exesposa de Jim Carrey reveló que "después de una serie de relaciones incómodas y no saludables" decidió que fuera la "espiritualidad" su guía para encontrar a la "pareja perfecta".

"Le dije a Dios: ‘Escuchá, no me traigas a un tipo a medio hacer. Voy a hacerme una persona completamente nueva'. En realidad, no estaba buscando a nadie en particular cuando conocí a Donnie, pero me llevó un año entero deshacerme de los demonios y reconocer por qué caía en esos patrones", concluyó con un claro mensaje sobre sus creencias.