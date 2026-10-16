Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es la empresa de servicios de agua potable y desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y de 26 partidos del conurbano bonaerense.

Además de captar, potabilizar y distribuir agua segura para el consumo humano, también informa a la población la manera en la que cada hogar debe mantener las instalaciones internas en óptimas condiciones para mantener la calidad.

En este marco, AySa recomendó limpiar el tanque de agua cada seis meses en promedio para poder mantener la calidad del agua en los hogares.

Cómo limpiar el tanque de agua

Según AySA, la manera correcta de limpiar el tanque paso a paso es la siguiente:

Cerrar las llaves de ingreso y distribución interna.

Abrir la llave de limpieza y dejar solo 15 cm de agua. No agitar ese resto ni la suciedad que contiene.

Limpiar el tanque solo con agua y un cepillo o escoba de plástico . Limpiar fondo, paredes y tapa del tanque. (Nunca utilizar elementos como detergente, jabón, polvo limpiador, etc.)

Vaciar y enjuagar varias veces. Eliminar residuos únicamente por la válvula de limpieza y no por la cañería de distribución.

Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar 2 litros de lavandina concentrada o 1 litro de hipoclorito de sodio por cada 1.000 litros de agua. Dejar actuar como mínimo 3 horas.

Eliminar el agua por la cañería interna; repetir el paso, pero esta vez solo con agua para asegurar el eliminado de exceso de cloro y que se complete el lavado y desinfección.

Una vez puesta en servicio, colocar la tapa bien para que no ingresen elementos contaminantes y asegurarla.

Es importante prestar atención a los productos habilitados para realizar esta limpieza y, sobre todo, a los que no se deben utilizar para no cometer errores que puedan afectar a la salud humana.

Desinfectar el tanque de agua domiciliario conviene hacerlo cada 6 meses. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por qué es importante limpiar el tanque periódicamente

Es importante remarcar que el consumo de agua potable reduce enfermedades transmitidas por agua contaminada y mejora la calidad de vida.