Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: el contundente pedido de Fernando Burlando para que los rugbiers den la cara

La segunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se lleva a cabo este martes, día en el que el suegro y los amigos de la víctima brindarán sus declaraciones. En este marco, el abogado de la familia, Fernando Burlando, les exigió a los ocho acusados que muestren su rostro frente a los testigos de la feroz golpiza y ante los padres de Fernando.



El proceso judicial tiende lugar en el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, en el cual se busca determinar el grado de culpabilidad de los rugbiers acusados de matar a golpes a Báez Sosa, en la salida de un boliche de Villa Gesell. Los imputados podrían recibir una condena de prisión perpetua.

Luego de la primera audiencia, donde declararon Graciela Sosa y Silvino Báez, madre y padre de Fernando, en esta ocasión, les tocará atestiguar a una decena de amigos íntimos de la víctima que se encontraban en el lugar del hecho. Por eso, Burlando tomó esta importante decisión para la jornada.

Fernando Burlando exigió que los rugbiers que muestren el rosto durante el juicio por el crimen de Báez Sosa

"Vamos a pedir que los acusados se bajen los barbijos", aseguró Burlando, en declaraciones de prensa. El abogado explicó que, al brindar su testimonio, los testigos presenciales del asesinato podrán ver sus caras a la hora de narrar e identificar lo sucedido.

No obstante, aclaró que no se trata de un reconocimiento de los acusados, que ya se hizo previamente, sino que se trata de cómo ellos "van a aclarar cómo fue la mecánica del abordaje a Fernando".

"Hoy es una jornada muy importante, con testigos presenciales y la presentación de la prueba fílmica que ya está incorporada al debate", anticipó el letrado en el juicio a los rugbiers.

El primero en sumarse a la sala de audiencias para brindar su testimonio fue Alejandro Rossi, padre de Julieta (novia de Fernando). "Llamé a mi esposa, salimos de Pinamar a Gesell. En el transcurso la llaman a mi esposa. Era la mamá de Fernando, Graciela, contándole el deceso de Fernando. Mi mujer se pone muy nerviosa, le agarra un ataque emocional y la llevo al hospital de Gesell", comenzó a contar el suegro de la víctima.

"Juro que no le deseo a nadie como padre (que vea) lo que yo vi; ver a Fernando acostado, esperando que lo ingresen a un cajón. Estaba como un animal en el medio del campo", contó, al borde de las lágrimas.

Además, aclaró que, si bien iba a ser su hija la primera en abrir en los Tribunales de Dolores, ella "no está emocionalmente preparada para el juicio".

Quiénes declararán hoy, MARTES 3, EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Este martes, serán 10 los amigos de Fernando Báez Sosa que brindarán su testimonio ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari. Todos ellos se encontraban junto a él en Gesell, aquel 18 de enero de 2020.



Incluso, algunos de ellos también fueron agredidos por los acusados al momento del ataque. Por las golpizas a Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro, los rugbiers están imputados por el delito de "lesiones leves" que se suma a la acusación de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".