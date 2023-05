Juicio a Sebastián Villa: todas las pruebas, audios y videos de Daniela Cortés que le darían un cierre a la causa

Este viernes, la Justicia determinará si Sebastián Villa es responsable o no de los hechos de violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés. De comprobarse los delitos, el delantero titular de Boca podría ir a la cárcel .



El 28 de abril de 2020, la joven colombiana denunció al futbolista por haberla golpeado y amenazado en reiteradas ocasiones. "Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres", compartió en un post, que se sumó a la causa.

Allí dio a conocer los presuntos hechos de violencia, ocurridos en la casa que compartían en Canning. Sin embargo, durante el juicio, el delantero insistió en que "no cometió ninguno de los delitos" del que se lo acusa.

Para esto, presentó audios y videos para culpabilizar a su ex pareja y postular que fue él quien "sufrió episodios violentos por parte de ella".

Los videos de Daniela Cortés, la estrategia de Sebastián Villa



En unos clips que compartió su abogado Martín Apolo, la defensa intentó probar que Villa era la "víctima" real de la relación. "No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir", lanzó el futbolista en el video.

Allí se puede observar a la pareja discutir en una habitación. "¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco", sostuvo la joven, entre lágrimas, mientras le pedía que deje de grabar. "Mirá cómo te pones" , respondió Villa.

Enseguida, Cortés manifestó: "Como quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés". Por su parte, Villa le respondió: "Ya no la quiero, Daniela. Ya no la quiero". "Mira cómo me pega", cerró el futbolista.

El audio que sumó la defensa de Sebastián Villa





Además de los videos, presentaron frente a los Tribunales de Lomas de Zamora el audio de la conversación que mantuvo Daniela con su mamá. "No tomes más problemas. Si él no te quiere hablar, no le hables, pero déjalo solo, déjalo en paz", expuso Patricia.

"Vos sos la que te tenés que calmar. Acá la única que se tiene que calmar sos vos. Dejá de ser loca porque estás actuando como una loca. Una loca no tiene... Una persona de cinco sentidos no actúa así. A mí me tenés a punto del infarto", agregó la madre.

Luego, se escuchó a Sebastián Villa interrumpir la conversación: "Doña Patricia, me acaba de tirar una vela" . A lo que la mujer cierra hablándole a su hija: "Daniela, vos nunca en la vida hiciste estas cosas, por qué te estás comportando así, por qué te comportas así" .

Juicio a Sebastián Villa: la denuncia y las pruebas presentadas por Daniela Cortés





La denunciante compartió aquel 28 de abril de 2020 una publicación en Instagram donde mostró los moretones y las heridas que, según su acusación, fueron ejercidas por Villa.

La denuncia de Daniela Cortés a Sebastián Villa.

"Fueron dos años viviendo juntos, de mucho sufrimientos (...) Hay amenazas diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia", reveló Cortés, y aseguró que el delantero es un "maltratador físico y psicológico" .

En el mismo texto, explicó la necesidad de una "ayuda para poder viajar" de nuevo a su país. "No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre que es" , finalizó.

¿Sebastián Villa podría ir preso?

La fiscalía solicitó que Villa sea condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas".

Sebastián Villa en los Tribunales de Lomas de Zamora.

"Están acreditados los hechos", aseguró el fiscal Sergio Anauati. Asimismo, pidió que el tribunal lo obligue a fijar residencia y a que se abstenga de cualquier tipo de contacto con la joven.

En este sentido, contó que Villa le había dicho a Daniela Cortés que "le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en su frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y tirarla al suelo, para darle patadas".

¿Cómo sigue el juicio a Sebastián Villa?

Este viernes, a las 13 horas, la jueza Claudia Dávalos dará a conocer el veredicto final en los Tribunales de Lomas de Zamora. Se estima que la audiencia no se transmita en vivo.