Juicio a Sebastián Villa: los audios y videos inéditos de Daniela Cortes que le darían un giro al caso

Continúa el juicio a Sebastián Villa por el delito de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortes y ahora la defensa del delantero de Boca Juniors presentó audios y videos para intentar probar su "inocencia".



El futbolista brindó el lunes su testimonio en los tribunales de Lomas de Zamora donde insistió en que el "no cometió ninguno de los delitos" por los que se lo acusa. Sin embargo, esta no fue su única estrategia.

Durante la audiencia, Villa buscó demostrar que él fue quien "sufrió episodios violentos por parte de ella" e incluso sostuvo que tuvo que usar "camisetas manga larga" para que en el entrenamiento "no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía en casa" .

En consecuencia, sus abogados presentaron frente a los jueces una serie de materiales para probar la "agresión" que ejercía la denunciante.

El video de Sebastián Villa y Daniela Cortes que presentó en el juicio

Este lunes, la defensa del colombiano compartió un video donde se ve al futbolista y a su expareja en una habitación. "No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir", lanzó él, con el objetivo de argumentar que era Cortes quien ejercía violencia. El material fue cedido por el abogado Martín Apolo a Telenoche.

"¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco" , sostuvo la joven, entre lágrimas, mientras le pedía que deje de grabar. "Mirá cómo te pones" , respondió Villa, a lo que la joven argumentó: "Como quieres que me vuelva si me dices que ya no me queres". " Ya no la quiero, Daniela. Ya no la quiero" , aseguró el futbolista.

"Mira cómo me pega", cerró el futbolista.

¿Qué dice el audio de la defensa de Sebastián Villa?

En el juicio, también dieron a conocer una charla telefónica entre Daniela y su mamá, Patricia. "No tomes más problemas. Si él no te quiere hablar, no le hables, pero déjalo solo, déjalo en paz" .

"Vos sos la que te tenés que calmar. Acá la única que se tiene que calmar sos vos. Dejá de ser loca porque estás actuando como una loca. Una loca no tiene... Una persona de cinco sentidos no actúa así. A mí me tenés a punto del infarto" , agregó la madre.