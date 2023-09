Jorge Lanata salió de la internación y lanzó un polémico mensaje: "Después de todo esto..."

Tras ser dado de alta al someterse a una fuerte internación por un brote séptico con infección, el periodista Jorge Lanata volvió a la radio y lanzó una polémica declaración.



Este lunes retornó a la conducción de su programa "Lanata sin Filtro" (Mitre), espacio desde donde protagonizó un jocoso pase con Eduardo Feinmann.

El fundador de Página 12 suele apuntar contra el oficialismo y vociferar frases de tinte político. De hecho, hace poco estuvo en el ojo de la tormenta por contar al aire la enfermedad que padecería Wanda Nara.

Sin embargo, esta vez volvió al aire con un mensaje más alentador en tono de consejo: "Estuve asustado en momentos que decís: ‘¿Cómo sigo? ¿Sigo?'. Es raro. Igual, mi mensaje universal después de todo esto es g... (tengan relaciones sexuales) todo lo que puedan, quiéranse y no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero es así" .

El reconocido conductor tiene múltiples y reiterados problemas de salud. Si bien suele someter a diálisis, esta vez contó que su episodio fue muy grave. "De las veces que estuve internado, esta fue la primera o la segunda peor" .

"Fue peor que el trasplante, porque es otro tema. Vos no sentís nada. Lo que te va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado a eso. Acá no hay plan" , analizó Lanata.

El periodista cerró con una reflexión optimista sobre su último mes: "Son cosas que pueden, o no, pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué carajo estoy acá y no me quedé? Bueno, pero no me morí y sigo. Es raro".

El pase con Eduardo Feinmann y un cruce divertido





"Lo que te extrañé, no tenés idea" , señaló el conductor del programa que antecede a Lanata y le dio la bienvenida luego de informar que tenía "una sorpresa".

"Estuve complicado, pero es todo tan eventual. No te pasa nada hasta que de golpe te sucedió" , expresó Lanata. El conductor tuvo una internación de casi 30 días en la que estuvo sedado gran parte del tiempo.