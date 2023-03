El contundente estudio que puede complicar a Jey Mammón: "No me da la credibilidad..."

Jey Mammon rompió el silencio luego de ser denunciado públicamente por Lucas Benvenuto. En un video, el actor y conductor realizó un fuerte descargo en el que, si bien admitió que tuvo un vínculo con el joven y que lo conoció cuando era menor de edad, negó haberlo violado, abusado y drogado.

En las redes sociales, varios analistas del lenguaje no verbal hicieron sus observaciones sobre la veracidad de las declaraciones del actor y mediático acusado de corrupción de menores.

Franco Pisso, abogado, docente de oratoria jurídica y creador de contenido realizó un análisis no verbal de las señales paralingüísticas de Jey Mammon en su discurso.

En primer lugar, el streamer indicó la señal de "ansiedad" que se mantiene en todo el discurso, y que comienza cuando Jey se humedece los labios. Según explicó Pisso, esto se realiza cuando "la sangre busca licuarse más, para bombear más a los músculos". "Esto indica que nos sentimos ansiosos", sosuvo.

Cuando el conductor indica que no tiene "las fuerzas" para explicar lo que siente, el analista de oratoria afirmó que le parece "raro" que al decir que "no", no lo acompaña con un gesto de negación, sino que mira fijo a la cámara.

El gesto de labios que demuestra ansiedad en Jey Mammon.

En el momento en que Jey niega haber violado, abusado o drogado a Benvenuto, Pisso remarcó que jamás acompaña la negación con la gestualidad de la cabeza. Además subrayó que en el momento en que se le quiebra la voz, en realidad está demostrando una "emoción falsa".

"La emoción se mantiene demasiado en el rostro. Según los últimos estudios para que sea verídica debería ser de máximo 4 segundos", explicó Pisso. Además, insistió en la falta de movimiento de la cabeza para negar los hechos y determinó que se trata de una "discrepancia verbal".

Jey Mammon no hace el gesto de negación con la cabeza según Pisso.

Luego, analizó el gesto con el cual cierra las manos con la punta de los dedos, llamado la cúpula, que demuestra un momento de control. Sin embargo, el conductor pasa rápidamente al gesto de plegaria, con las manos cerradas, cuando admite haber conocido a Lucas y haber tenido un vínculo con él.

Según Pisso, Mammon realiza pausas "muy marcadas" luego de dar información de la fecha exacta en la que conoció a Benvenuto, con el propósito de que las personas guarden bien esa información. Asimismo, puede verse cómo esconde los labios, señal de que también esconde información al respecto de ese momento y que no quiere contar.

El analista de oratoria jurídica remarcó que Jey solamente fue congruente con el gesto y con su discurso de negación cuando aclara que no mentiría en que aquel Lucas que mencionó en un tuit de 2011 se trataba de otra persona. "En ese 'no, no', sí es congruente", señaló Pisso.

Sumado a esto, el analista también destacó el mismo gesto de negación en el actor, cuando dice que nunca va a poner "debajo de la alfombra el tuit, ni la relación" con Lucas, la cual sucedió, supuestamente, cuando el joven tenía 19 años en 2011.

En el momento en que dice "necesito negarlo porque me hace mier...", Pisso subrayó que en el rostro "no está marcada la tristeza" de Mammon.

Como conclusión, el abogado y especialista sostuvo que no le ve "la realidad, ni la credibilidad necesaria para salir a hablar y defenderse de lo que se lo acusa".

Por otro lado, deslizó que "la mentira es más fácil contarla si se la narra en orden cronológico". De esta forma, "se le hace más fácil al cerebro organizarse". "No digo que Jey mienta, sino que no me da los elementos para demostrar credibilidad de lo que se lo acusa", aclaró.