Conicet: cómo se desarrolló y de qué manera funciona el revolucionario protector solar que también espanta a los mosquitos

La temporada de verano es caracterizada por el aumento de la temperatura y la presencia fuerte de mosquitos, que cada día se proliferan más. Sumado a la falta de repelentes naturales para combatirlos y los precios altos de los protectores solares, llevó a que especialistas del Conicet en el Instituto de Química del Sur (Inquisur) desarrollen un filtro solar que funciona para enfrentar ambos desafíos.

Este filtro, que se enmarca en el proyecto denominado Reprotector UV, contiene nanopartículas de óxido de zinc y dióxido de titanio, los únicos filtros UV aceptados para la elaboración de cosméticos naturales y orgánicos de acuerdo con los estándares internacionales, combinados con aceites esenciales reconocidos por sus propiedades repelentes e ingredientes naturales que proporcionan propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, según la agencia de noticias Télam.



"La idea surgió debido a la problemática sobre todo estival de tener que aplicar en simultáneo dos productos para prevenir enfermedades infecciosas causadas x mosquitos y proteger del sol. A veces el aplicar uno sobre otro disminuye la eficiencia más allá de la incomodidad que genera", indicó a Télam, Verónica Lassalle, investigadora del Conicet.

¿Para qué sirve el filtro solar que funciona como repelente de mosquitos?

Fuente: Télam

Los mosquitos no solo son irritantes, sino que también actúan como vectores de enfermedades graves como el dengue, el zika y la chikungunya. Este insecto, reconocible por sus características rayas blancas y negras, se reproduce en aguas estancadas y se encuentra comúnmente en áreas tropicales y subtropicales.

La investigadora del Conicet dijo que el filtro desarrollado es "pensando en heridas, lesiones o quemaduras asociadas a las dos problemáticas mencionadas u otras (por ejemplo, piel sensible, afecciones cutáneas de distinto grado, etc.) sería bueno dotarlas de capacidad antinflamatoria y antioxidante".



Con esas premisas, los científicos buscaron generar "una plataforma versátil que pudiera inicialmente resolver el tema de protección UV y repelente pero que también ayudara en otras afecciones".



El objetivo del proyecto del Conicet fue lograr crear un producto que tenga la doble función de "prevenir, de forma simultánea, patologías causadas por la exposición a los rayos solares UV y aquellas enfermedades infecciosas transmitidas por insectos, como dengue, zika, fiebre chikungunya", explicó Lasalle.



"En nuestros laboratorios perfeccionamos un método in vitro para determinar el factor de protección solar, específicamente para emulsiones con nanopartículas de óxido de zinc y dióxido de titanio. Este enfoque riguroso nos permite evaluar de manera precisa el desempeño de estos filtros inorgánicos ultravioletas de amplio espectro, asegurando que cumplen con los estándares más exigentes de protección solar", explicó por su parte Marcos Grunhut, investigador del Conicet.



Además, gracias a la utilización de tecnología nanométrica, la formula propuesta mejora las propiedades y garantiza, en comparación con filtros solares tradicionales con micropartículas, no sólo una alta protección frente a la radiación solar, sino también una mayor transparencia al aplicarse; lo que evita el indeseado efecto blanquecino sobre la piel.

¿Es apto para niños?

"Por otra parte -detalló Lassalle- ya hay estudios que señalan que estos filtros, además de presentar una mayor fotoestabilidad y eficacia, son seguros en cuanto a reacciones cutáneas adversas en bebés, niños y personas de piel sensible".



En cuanto a su función de repelente de insectos, el filtro incorpora aceites esenciales provenientes de plantas aromáticas (como cymbopogon spp, ocimum spp y eucalyptus spp) que han demostrado ser eficaces contra diversos artrópodos hematófagos, y proporcionar una barrera efectiva sin comprometer la seguridad y la salud humana.



En relación a los próximos pasos para lograr que el producto esté a disponible en el mercado, el equipo se concentra en finalizar las pruebas con mosquitos y realizar evaluaciones adicionales para confirmar su eficacia y seguridad.

Luego, se enfocarán en cumplir con los requisitos regulatorios, incluyendo la obtención de la aprobación de ANMAT o autoridades provinciales correspondientes. Esto habilitará a la microempresa de cosméticos naturales a escalar su producción y lanzar el producto al mercado.