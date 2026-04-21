Rail Baltica integra dos corredores prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y se establece como una herramienta fundamental para la reconstrucción de Ucrania y el refuerzo logístico de la OTAN, con una inversión asegurada de 6000 millones de euros y proyecciones firmes para su finalización en 2030. Europa en su totalidad se encuentra en proceso de una transformación histórica que revolucionará el transporte en el continente mediante la construcción de Rail Baltica. Este es un ambicioso proyecto ferroviario que promete conectar los mares Báltico, Negro y Egeo antes del año 2030. El proyecto abarca la creación de una red ferroviaria de alta velocidad y doble vía que integrará a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y, en fases posteriores, a Ucrania, Moldavia y los Balcanes, consolidando una línea de conectividad entre el norte y el sur de Europa del Este. La Rail Baltica está prevista en doble plataforma de vía y ancho internacional (1435 milímetros) entre Tallín y la frontera de Lituania con Polonia. La infraestructura permitirá movilizar tropas, suministros y equipamiento con mayor rapidez y seguridad, reforzando la disuasión frente a amenazas en el Este con Rusia como una presión constante. Se tratará de una infraestructura clave para los tres países bálticos, pero también para Polonia, Alemania, Países Bajos y Bélgica. La infraestructura está presupuestada en 6000 millones de euros y son varias las empresas que deberán invertir en su construcción. El contexto internacional ha elevado la importancia de Rail Baltica más allá del transporte civil. La OTAN y la UE lo consideran un pilar clave para la movilidad militar en el flanco oriental de Europa. En Estonia ya se encuentran en marcha obras para más de 70 kilómetros, mientras que Letonia ha firmado acuerdos clave para 230 kilómetros de construcción y Lituania lidera el ritmo de diseño y ejecución. Además, para la definición de este proyecto se ha desplegado el sistema europeo de control de trenes (ERTMS) y obras de electrificación, marcando un hito técnico sin precedentes en la región. Conectar los países bálticos con Polonia constituye la primera fase de un ambicioso proyecto, el cual se prevé finalizado para el año 2030. No obstante, la aspiración principal es extender la red hasta los mares Negro y Egeo, integrando así a Europa del Este en una red de transporte de alcance continental. Para alcanzar este objetivo, se han iniciado nuevas alianzas público-privadas y rondas de financiación, con la esperanza de que este “tren del futuro” sea también un símbolo de unidad y resiliencia europea.