Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para el fin de semana del 18 al 20 de octubre

En esta noticia Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Las predicciones del fin de semana según tu signo te darán una guía clara de cómo encarar este fin de semana del viernes 18 al domingo 20 de octubre, según lo que los astros marcan para cada signo del zodíaco.

Según el portal Horóscopo Negro, desde Aries hasta Piscis tendrán un fin de semana marcado por la necesidad de liberar emociones, buscar calma y rodearse de personas que sumen.

Aries

Esta semana no fue fácil para vos, Aries. Hubo momentos de duda, miedo y preocupación por algo que te mantenía inquieto. Pero lo bueno es que esa tormenta interna se calmó y ahora podés ver todo con más claridad.

Este finde es ideal para recargar energías, sobre todo a nivel mental. Rodeate de personas que te sumen y te eleven. Salí a despejarte, a charlar con amigos que te entienden, y tené cuidado con alguien cercano que no está siendo sincero.

Tauro

Otra vez pensando en el pasado, Tauro. Dejá de lado la idea de darle una segunda oportunidad a esa persona. Este finde, hacé un detox de redes sociales y personas tóxicas. Necesitás tiempo para vos, sin dar explicaciones.

Disfrutá de mimos propios: preparate un buen baño, mirá tu serie favorita y desconectá el celular. Aprovechá para centrarte en lo que te hace bien, sin depender de nadie. Este fin de semana es para vos y para que te reconectes con tu bienestar.

Géminis

Géminis, estás en un momento de altibajos emocionales y eso te tiene agotado. Ya tomaste decisiones importantes, pero te falta dar ese paso clave. Este finde es ideal para mirar hacia adelante y dejar atrás las malas decisiones del pasado.

Aprendiste, aunque sea a la fuerza, y ahora es tiempo de enfocarte en vos. Disfrutá de tu energía, brillá y buscá la independencia emocional que te hará sentir pleno. Es un buen momento para cerrar ciclos y empezar de nuevo.

El fin de semana es ideal para que Géminis deje atrás las malas decisiones del pasado y mire hacia adelante con mayor claridad y enfoque (Fuente: Pixabay)

Cáncer

Empezás el finde lleno de energía, Cáncer, gracias a la Luna Llena de esta semana. Aunque estuviste a punto de rendirte, ahora tenés la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no te sobrecargues de planes.

Mejor optá por algo más relajado, un encuentro con amigos o una noche tranquila en casa. Tu cuerpo te agradecerá dormir sin alarmas. Evitá involucrarte en conflictos ajenos y recordá que a veces la mejor respuesta es no darle importancia a lo que no lo merece.

Leo

Leo, aunque siempre podés con todo, tu cuerpo te está pidiendo un descanso. Tenés muchas responsabilidades y este finde es el momento ideal para delegar y priorizarte a vos mismo. Salí de tu entorno habitual, buscá planes que te desconecten de la rutina y permitite ser feliz.

Si tomaste una decisión importante últimamente, este finde te vas a dar cuenta de que fue lo correcto. Necesitás alejarte de personas que drenan tu energía y enfocarte en vos.

Virgo

Este fin de semana puede ser transformador, Virgo. La energía de la Luna Llena te dejó algo alterado, pero ahora llega el momento de relajarte. Es tiempo de hacer una buena limpieza de vibras en casa y dedicarte tiempo de calidad. Las predicciones para estos 3 días marcan que:

No debés llenarte de tareas, mejor optá por descansar y hacer cosas que disfrutes.

Organizá una sesión de spa casera o hacé alguna actividad que te reconecte con tu bienestar.

Aprovechá el finde para recuperar la tranquilidad que tanto necesitás.

Libra

Aunque es tu temporada, Libra, este fin de semana puede que estés más reflexivo de lo habitual. Quizás te sientas estancado o con la sensación de que no arriesgaste cuando debías. No te preocupes, cada uno tiene sus tiempos y no hay un manual de cómo vivir la vida.

Este finde es ideal para que te plantees nuevas metas y te animes a dar ese salto que venís postergando. Recordá que equivocarse también es parte del aprendizaje, así que no tengas miedo de arriesgar.

Escorpio

Escorpio, este fin de semana puede que te sientas un poco bajón. No estás al 100% y es importante que cuides tu salud física y mental. El estrés acumulado puede estar pasando factura, así que no lo ignores.

Este finde, dedicá más tiempo a tus seres queridos, ellos te necesitan tanto como vos a ellos. Evitá rodearte de personas que no te aportan nada positivo y que solo se centran en sus dramas. Controlar tu mente te ayudará a sentirte mejor.

Sagitario

Sagitario, sabés que tenés una fuerza interna que te hace seguir adelante. Este fin de semana es ideal para salir con amigos, brindar por vos y por todo lo que lograste. No dejes que nadie te haga sentir menos ni permitas que las circunstancias te derriben.

Es momento de valorarte más que nunca y reconocer todo lo que valés. Si tenés un bajón emocional, recordá que siempre podés recomenzar y que el camino es parte del proceso.

Sagitario posee una gran fuerza interna que lo impulsa a avanzar, incluso en los momentos difíciles, y este fin de semana es ideal para celebrar sus logros (Fuente: Pixabay)

Capricornio

Capri, este finde es para soltar lo que te pesa. Aunque llevás días sensibles y todo te afecta más de lo habitual, tenés que darte permiso para llorar y liberar emociones. Ser fuerte también significa reconocer tus vulnerabilidades.

El deporte y la actividad física serán tus mejores aliados para despejar la mente y recargar energías. Buscá apoyo en tu círculo cercano, necesitás a tus amigos y familia más que nunca. Aunque las cosas se sientan complicadas, los cambios que querés están por llegar.

Acuario

Acuario, tu cuerpo está pidiendo calma este fin de semana. Aunque siempre estás en movimiento, ahora es momento de parar, relajarte y dejar que te cuiden un poco. No te preocupes por perderte algo, necesitás este tiempo de descanso para recargar energías.

Enfocate en cuidarte, especialmente en hidratarte y cuidar tu garganta. A pesar de todo, seguís dejando una huella importante en quienes te rodean. Aprovechá este finde para disfrutar de momentos simples y conectarte con vos mismo.

Piscis

Piscis, este finde es un recordatorio de que la vida sigue, con sus altos y bajos. Aunque haya motivos para sentir tristeza, también hay razones para celebrar. Para este finde, las predicciones son muy características de tu signo: