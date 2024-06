Horóscopo: cómo reacciona cada signo del zodíaco cuando su pareja le es infiel

La infidelidad es una experiencia dolorosa que puede afectar profundamente a las personas y las relaciones. Sin embargo, cada signo del zodíaco tiene una forma única de enfrentar esta traición dentro del Horóscopo.

Conocé las diversas maneras en que el amor, el orgullo y la resiliencia se manifiestan en momentos de crisis emocional dentro de la astrología, según el sitio especializado Horóscopo Negro.

Aries: ¿cómo reacciona a una infidelidad?

Aries vive la infidelidad como una llaga profunda en el corazón. Su reacción es explosiva y puede convertirse en el alma más cruel. En el momento de la traición, Aries no escucha razones y te tratará con el látigo de su desprecio.

No esperes que se doblegue ante tus súplicas, porque aunque le tiemblen las piernas y el corazón se acelere, para Aries, un traidor ya no significa nada.

Tauro

Tauro te enseñará que cada error tiene consecuencias en el amor. Este signo es muy atento y puede descubrir la infidelidad antes de que te des cuenta, esperando a que enfrentes la situación.

Tauro detesta que se burlen de él a sus espaldas y, una vez traicionada su confianza, su defensa es sacarte de su vida sin más. No esperes que escuche tus explicaciones; prefiere la verdad por más dura que sea.

Géminis

Géminis tiene un radar para detectar a los traidores. Puede permanecer en silencio esperando que el infiel dé un paso en falso, demostrando que siempre lo supo.

Aunque se rompa en mil pedazos, Géminis lucha por no engancharse en el dolor. Agradece que la vida lo libere de personas que no valen la pena y, con el tiempo, le dará la vuelta a la página.

Cáncer

Cáncer no puede evitar sufrir profundamente ante una infidelidad. Su orgullo le impide mostrar su vulnerabilidad, pero en privado puede hundirse en un mar de lágrimas.

Sin embargo, Cáncer es resiliente; tras unas semanas, recuperará la calma y sanará. Puede que al principio ruegue y se humille, pero cuando finalmente lo supere, no habrá vuelta atrás. Guardará resentimiento por mucho tiempo.

Leo: ¿cómo reacciona cuando su pareja le es infiel?

Leo no tolera ni un roce de infidelidad. Para este signo, incluso una conversación comprometedora puede ser motivo de ruptura. Es impulsivo y no acepta que un tercero interfiera en su relación.

Aunque fuerte, Leo puede verse afectado profundamente por la traición, ya que no concibe que algo en lo que invirtió tiempo termine así. Necesita unos meses para recuperar su brillo.

Virgo

Detrás de la calma y el orden de Virgo, se esconde una mente lastimada por la traición. Virgo es uno de los signos más leales, y una infidelidad rompe su alma en mil pedazos.

Aunque se mantenga firme, la amargura se apodera de sus días y puede ser despiadado con el traidor. Se critica a sí mismo por no haber visto las señales y busca venganza para equilibrar el dolor. Después, solo querrá que desaparezcas de su vida.

Libra

Libra es un alma dulce e intensa, pero puede convertirse en el infierno cuando le son infiel. Al principio sufre, pero su resiliencia le permite ver con claridad y agradecer haberse librado de alguien así.

Libra valora la exclusividad y no se quedará con quien lo trate como segunda opción. Una vez que decide mirar hacia otro lado, no hay vuelta atrás.

Escorpio

Si traicionás a Escorpio, lo pagarás. Este signo no se queda de brazos cruzados mientras hacen pedazos su dignidad. Escorpio odia la hipocresía y, al descubrir la infidelidad, puede volverse loco con pensamientos oscuros.

Su dolor es profundo y su venganza puede ser aterradora. Tardará en curar, pero cuando lo haga, será como si ya no existieras.

Sagitario

Sagitario es aventurero y espontáneo, pero cuando entrega su corazón, es porque realmente siente el compromiso. Una infidelidad lo derrumba, ya que no puede entender cómo alguien en quien confió puede traicionarlo.

Aunque las lágrimas no durarán para siempre, una vez que se recupere, demostrará que puede ganar la guerra y seguir adelante.

Capricornio

Capricornio reacciona a la infidelidad con frialdad. No hace drama; simplemente intenta borrar a la persona de su vida.

Capricornio quiere saber todos los detalles antes de dejarte ir, pero no permitirá que los demás gocen de su desdicha. No tiene tiempo para venganzas, y cuando ya no te considera importante, ni siquiera te mereces su ira.

Acuario

Acuario se entera de la infidelidad y en ese mismo instante algo se rompe dentro de él. Prefiere mantener su energía positiva y no gastar tiempo en quien no vale la pena.

Aunque al principio pueda perder el control de sus emociones, pronto empieza a soltar. Para Acuario, solo se falla una vez. Es uno de los signos que supera más rápido una infidelidad, priorizando su bienestar emocional.

Piscis

Piscis es dulce y compasivo, pero cuando alguien lo lastima, su lado oscuro emerge. No esperes que actúe como si nada; Piscis hará lo posible para que te arrepientas.

Llorará mucho, pero también tiene una increíble capacidad de recuperación. Una vez que supera la traición, encontrará la fe en sí mismo para seguir adelante.