La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Tauro y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Tauro, hoy practica paciencia y empatía: suelta el impulso de juzgar y escucha sin imponer. Respeta el camino de tus familiares, aunque no lo compartas. Enfoca tu energía en tus metas y tu calma. Ofrece apoyo solo si te lo piden y luego deja espacio: amar también es permitir libertad. Tauro, este 2026-05-14 en el trabajo te irá mejor si evitas juzgar o corregir a colegas y te concentras en tus propias tareas; respeta sus procesos y ofrece ayuda solo cuando te la pidan. Al poner límites y no entrometerte, el ambiente se vuelve más colaborativo y tus resultados hablan por sí solos, favoreciendo un reconocimiento tranquilo y merecido. Hoy, los Tauro experimentarán un día de reflexión en el amor. Es posible que surjan malentendidos con su pareja, pero es crucial recordar que cada uno tiene su propio camino. Aceptar la individualidad del otro fortalecerá su relación y permitirá un ambiente de confianza y libertad mutua. La compatibilidad para los Tauro hoy es especialmente fuerte con los signos de Virgo y Capricornio. Estos signos valoran la estabilidad y la autenticidad, lo que resonará bien con la necesidad de Tauro de tener un vínculo basado en el respeto y la libertad personal. Juntos, podrán construir una conexión duradera y significativa. Los números de la suerte para Tauro son 74, 40, 91 y 60 y pueden servirte para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna. Tauro, cuida tu salud mental soltando la necesidad de controlar y juzgar: respira profundo, practica empatía y acepta las decisiones ajenas para reducir el estrés. Complementa con caminatas suaves y estiramientos de cuello y hombros para liberar tensión.