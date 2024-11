Horóscopo: cómo les irá a todos los signos del zodíaco del 11 al 17 de noviembre

En esta noticia Aries

La semana del lunes 11 al domingo 17 de noviembre trae movimientos astrales que impactarán en el amor, el trabajo y la salud de cada signo del horóscopo.

Según el portal Horóscopo Negro, las energías de los planetas en estos días prometen momentos intensos y desafíos que pueden ayudar a crecer o a reflexionar.

Nueva semana, Aries, y vas a sentir que tu vida está a punto de dar un giro de 180 grados. Tuviste que enfrentarte a nuevas noticias, algunas esperadas y otras inesperadas.

Pero aún así, estás en un punto en el que sentís mucha ilusión por esta nueva etapa y ese nuevo camino que vas a empezar en nada. Esta semana es el momento de poner tus sentimientos en orden y replantearte muchas cosas en tus relaciones.

Esta semana vas a empezar a sentirte súper motivado por todo lo que va a comenzar a suceder en tu vida. Van a llegar días de noviembre en los que vas a tener que trabajar muy duro, pero al final te vas a encontrar con que la recompensa será enorme.

Esta Luna Llena marca un punto de inflexión bastante importante en tu vida. Viene para decirte que basta de complacer a los demás y de olvidarte de vos mismo.

Esta semana, Tauro se verá impulsado por una motivación renovada para enfrentar los desafíos que vienen en su vida (Fuente: Píxabay)

¡A full, Géminis! Nueva semana y ahora toca practicar un poquito más la gratitud. Parece que poco a poco vuelve el orden a tu vida.

Esta Luna Llena te va a dar una energía súper intensa y te recuerda que hay un montón de desafíos a la vuelta de la esquina. Es el momento perfecto de empezar a hacer cambios en tu vida.

Parece que esta semana va a ser una especie de tregua para vos, Cáncer. Vas a sentir cómo la vida te da un respiro y podés descansar como hace tiempo te merecés. Esta Luna Llena en Tauro va a hacer que cambie tu vida de una forma u otra.

Parece que por fin vas a poder poner fin a una etapa de tu vida para darle la bienvenida a otra que va a ser totalmente diferente a lo que ya has vivido antes.

Leo, esta semana tu misión está clara: necesitás unas vacaciones de todos esos vampiros de energía que parece que se instalaron en tu vida y no quieren irse. La astrología afirma que:

Esta semana vas a vivir momentos cruciales que te quedarán grabados en tu memoria de por vida.

Te permitirás estar mal cuando lo necesites.

Estás empezando a darte cuenta de que hay cosas que no van a pasar y no pasa nada, Virgo. Sos tan metódico y ordenado, que tenés ya todo medido en tu mente y cuando no sale así, te agobiás. Esta Luna Llena en Tauro pone toda tu atención en el futuro y te recuerda que hay un montón de desafíos a la vuelta de la esquina.

Libra, dale con esos ánimos esta semana. Esta semana se acabó lo de intentar hacer cambiar de opinión a gente que tiene la cabeza más dura que un bloque de piedra. Esta Luna Llena en Tauro viene para relajarte con todas las responsabilidades que llevás tanto tiempo cargando a tus espaldas.

Todo lo que te está tocando vivir ahora tiene un por qué y unas razones, Escorpio. No sos consciente del desarrollo de personaje que estás viviendo. Esta Luna Llena te aporta muchísima claridad en tu vida esta semana. Es momento de abrir los ojos y soltar lo que ya no vale la pena.

La Luna Llena le brinda a Escorpio claridad para ver su camino con mayor nitidez esta semana (Fuente: Escorpio)

No tenés nada claro lo que querés hacer con tu futuro... Un día querés una cosa, otro día querés otra. Esta Luna Llena en Tauro te va a ayudar a recargar tus pilas al máximo. Además, dentro de poco empieza tu temporada así que qué mejor que hacerlo con energía.

Lo peor que podés hacer esta semana es encapricharte con tus ideas y no escuchar lo que los demás tienen que decirte, Capricornio. Esta semana va a ser súper emocionante para vos.

Nueva semana, Acuario, y es posible que ya estés bastante cansado de tener que saltar de un drama a otro con ciertas personas. Esta Luna Llena en Tauro va a influir sobre todo en tu vida amorosa, Acuario.

Se acercan momentos muy especiales para vos, Plutón está a punto de entrar en tu signo los próximos veinte años y eso puede cambiarlo todo.

Todo se supera, Piscis, incluso lo que creés que nunca vas a poder pasar página. Esta Luna Llena en Tauro del viernes te va a dar mucha estabilidad emocional y sobre todo, claridad en tus sentimientos. Te vas a sentir seguro con vos mismo y no te vas a callar nada.