Hizo su propia torta de casamiento a horas del evento: el resultado fue catastrófico

Realizar una boda, más allá de su importancia simbólica para los involucrados, supone también un gasto elevado para los cónyuges.

Y en el proceso no pocas veces los costos terminan superando holgadamente al valor presupuestado originalmente. Por ello, muchos apelan a realizar, por ejemplo, los arreglos del salón o la torta del evento por cuenta propia, en lugar de pagar a un profesional para que lo haga.

Ese fue el caso de Laura Saxe, una joven tiktoker estadounidense que decidió organizar su propia boda y por ende hacerse cargo de la decoración.

Saxe decidió hornear ella misma su propia torta debido a lo oneroso que suponía encargárselo a un pastelero profesional. La tarea tenía, no obstante dos problemas: el tiempo y que nunca había hecho una torta antes. El resultado fue que terminó haciéndola de caja, con crema empaquetada y una peculiar decoración.

UN AHORRO QUE TERMINÓ COSTANDO CARO

La influencer fue detallando el paso a paso del horneado: "Me caso en dos días y hoy hornearé mi pastel de bodas", comenzó diciendo. Mostró las seis cajas de torta para hornear de Betty Crocker sabor vainilla con granas de colores y comenzó la acción.

Cuando salieron del horno y se enfriaron, los envolvió en papel film y los llevó a la heladera. "Los envuelvo y mañana les coloco el glaseado de crema", comentó en el video. Al otro día, la joven, cansada de la tarea, se dispuso a terminarla: "Es la medianoche y mañana me caso, así que ahora le coloco el glaseado de crema y la decoro; ¡vamos!".

Filmó todo el proceso creativo, donde se le ve un mix de felicidad y estrés mientras colocaba el relleno de lata y la decoración con el mismo glaseado de crema. "Me río de mi misma porque nunca decoré una torta en mi vida, pero siento que quedó muy lindo", comentó.

Continuó cubriendo la torta íntegramente con granas de todos los colores y un cartel que dice "The Saxes" (Los Saxes), en referencia a su apellido de casada. "Acá está, espero que les guste el resultado final!", concluyó.

A pesar del gran ahorro que hizo la joven; la viralización del video llevó a miles de usuarios a dejar su opinión y a la mayoría no les gustó el aspecto de la torta : "Porque confié en el proceso", "es un chiste, porque parece de cumpleaños", "no, simplemente no.. jaja", "cómo no practicaste primero?" fueron algunas de las opiniones que recibió.



Sin embargo, muchas otras personas celebraron la iniciativa de la joven : "Ahorraste unos u$s 500", "apuesto que está mejor que esas tortas densas y secas que siempre se encuentran en las bodas, te felicito!".







A pesar de las opiniones, compartió imágenes de su boda, además de videos hechos por sus amigos y familiares y se la ve a ella junto a su ahora esposo felices junto a la torta que ella misma hizo para uno de los mejores días de su vida.