Hepatitis aguda grave: el Ministerio de Salud confirmó 8 casos sospechos, así son los síntomas de "origen desconocido"

Tras la confirmación del primer caso de hepatitis aguda grave infantil de origen desconocido en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó que "hay 8 casos en que se encuentran en estudio en todo el país".

A través de un comunicado al que accedió El Cronista, la cartera que conduce Carla Vizzotti aclaró, no obstante, que "todavía no se han descartado todas las causas conocidas de hepatitis grave en niños" y, por lo tanto, no se han clasificado aún como la patología sobre la que advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fines de abril.

Los síntomas de la hepatitis aguda infantil que preocupan a los expertos



ALERTA por la hepatitis infantil misteriosa y casi letal: todos los síntomas según la OMS



HEPATITIS AGUDA GRAVE: QUÉ DICE EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE SALUD

"La cartera sanitaria informa que se han registrado ocho casos sospechosos en nuestro país que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido", explica el comunicado.

Y aclara: "Se destaca que se trata de casos aislados y sin conexión alguna entre sí, al mismo tiempo que se enfatiza que no se trata de un brote sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual, ya que todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico".

Ocho casos se encuentran bajo estudio por parte de las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido, dijo la cartera sanitaria.

El Ministerio recomendó, ante la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y que también se emitió en Argentina el 27 de abril, controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad, realizar higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.

HEPATITIS AGUDA GRAVE: SÍNTOMAS

Tras el aviso de la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. emitieron un alerta en la que consignaron los síntomas de esta infección.

Estos síntomas son:

Fiebre.

Pérdida de apetito.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Orina oscura.

Heces de color claro.

Dolor en las articulaciones.

Ictericia (piel amarillenta).

Fatiga.

Además, los organismos sanitarios añadieron que al someterse a exámenes clínicos, los afectados suelen presentar un elevado nivel de enzimas hepáticas, mientras que no se suele observar temperatura alta durante los primeros días de la enfermedad.

El Ministerio de Salud recomendó controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad.

HEPATITIS AGUDA GRAVE: EL PRIMER CASO EN LA ARGENTINA

Este miércoles, la cartera que lidera Carla Vizzotti confirmó el primer caso en la Argentina. Se trata de un niño de 8 años que fue internado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario.

De esta manera, la Argentina se sumó a la lista de, al menos, 20 países con pacientes confirmados con esta patología. Ahora, son casi 230 los menores afectados.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó ayer que el menor "se encuentra con un cuadro de hepatitis grave".

"Descartamos las causas de hepatititis A, B y C y elementos toxicológicos e inmunológicos. Están en estudio las hepatitis D y E, que entre esta tarde y mañana ya tendríamos los resultados. Se trata de un caso aislado de una hepatitis severa, que por ahora evoluciona bien", explicó Sonia Martorano, titular de la cartera santafecina .

La Argentina se sumó a la lista de, al menos, 20 países con pacientes confirmados con esta patología. Ahora, son casi 230 los menores afectados.

Hepatitis grave aguda: las recomendaciones del Ministerio

Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico, explicaron desde la cartera sanitaria.

Y recomendaron a los equipos de salud encargados de atender a la población pediátrica sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con clínica compatible de hepatitis con pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E). En esos casos se recomienda incluir en el estudio de estos pacientes la detección de adenovirus.

QUÉ ES LA HEPATITIS GRAVE AGUDA

La hepatitis es la inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C.

La cartera sanitaria informó que se han registrado ocho casos sospechosos en nuestro país que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido.

El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas.

Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.