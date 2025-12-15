Hallazgo inédito: un túnel conecta Polonia y Bielorrusia para el ingreso clandestino a Europa

La tensión migratoria en la frontera oriental de la Unión Europea vuelve a crecer. Las autoridades polacas confirmaron el hallazgo de un túnel clandestino en la región de Podlasie, cerca de Narewka, que permitió el ingreso ilegal de más de 180 personas desde Bielorrusia.

El descubrimiento revela la sofisticación de las redes de tráfico y la presión que enfrenta Polonia en uno de los límites más vigilados del bloque europeo.

¿Cómo era el túnel descubierto en Podlasie?

El túnel, excavado bajo una presa, medía varias decenas de metros y tenía una altura aproximada de 1,5 metros.

La entrada estaba oculta en una zona boscosa del lado bielorruso, a unos 50 metros de la línea oficial, mientras que la salida quedaba a solo 10 metros de la barrera polaca. Esta ubicación permitía esquivar controles físicos y vigilancia directa.

Operativo y detenciones

Los sistemas electrónicos instalados en la frontera alertaron sobre movimientos irregulares, lo que permitió actuar rápido. Hasta ahora, se detuvo a más de 130 migrantes y continúa la búsqueda del resto con apoyo de soldados, policías y perros entrenados.

Entre los interceptados predominan ciudadanos de Afganistán y Pakistán, aunque también hay personas de India, Nepal y Bangladesh. La mayoría fue capturada antes de avanzar hacia el interior del país.

Redes de tráfico y colaboradores arrestados

Durante el operativo, la Guardia de Fronteras arrestó a dos hombres acusados de colaborar con la red: un polaco de 69 años y un lituano de 49. Ambos intentaban trasladar a los migrantes hacia Europa Occidental.

Las autoridades investigan si hay más implicados, ya que la infraestructura sugiere una planificación prolongada y apoyo logístico en ambos lados de la frontera.

Un patrón que preocupa a las autoridades

Este es el cuarto túnel detectado en Podlasie en lo que va de 2025. La Guardia de Fronteras advierte que, aunque la combinación de barreras físicas y vigilancia electrónica permite detectar estas estructuras con rapidez, los métodos de cruce son cada vez más sofisticados.

El hallazgo ocurre pocas semanas después de que Polonia reabriera parcialmente algunos pasos fronterizos con Bielorrusia en noviembre, una medida que, según los servicios de seguridad, podría haber incentivado nuevos intentos de ingreso irregular.

Impacto geopolítico

El descubrimiento no solo explica el cruce masivo que desconcertó a las autoridades, sino que también confirma que la frontera oriental de la UE sigue siendo un punto crítico de presión migratoria y tensión política en Europa.