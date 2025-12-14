Un grupo de arqueólogos descubrió un botín de monedas de oro celtas oculto de valor incalculable, según anunció el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP).

El gran hallazgo del tesoro tuvo lugar en la región de Pilsen, un sitio muy pintoresco de la República Checa en el que abundan las ciudades y los castillos medievales, que parecen salidos de un cuento de hadas.

Hallazgo del siglo: qué encontraron los arqueólogos en un campo de República Checa

El tesoro encontrado consiste en 500 monedas de oro y plata, principalmente. El dinero data del siglo VI y I a.C. Además, el botín contenía un caballo y broches de oro, según comunicaron los voceros del museo checo.

Los investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que este descubrimiento es uno de los más importantes de los últimos años y actualmente analiza con una prueba de isótopos si el oro era de la zona o pertenecía si fue importado de un lugar más lejano.

En tanto, los arqueólogos explicaron que se tratarían de monedas perdidas en transacciones comerciales o bien dejadas adrede como una ofrenda en rituales de la época.

Descubrimiento de oro: ¿cómo hallaron los lingotes y monedas?

A pesar de que el descubrimiento fue anunciado este 3 de octubre, la historia del desenterramiento de este tesoro comenzó en 2021, cuando un arqueólogo amateur descubrió un fragmento de moneda del siglo II a.C. El investigador la había hallado usando un detector de metales.

El problema de la extracción sucede en que debe continuarse cada vez que se terminen las cosechas y antes de que se vuelva a labrar, ya que se encuentra en un campo sembrado.

El destalle del tesoro desenterrado en República Checa

Según afirmó Pavel Kodera, director del Museo y Galería de la Región Norte de Pilsen en Mariánská Týnice, “el sitio contiene una gran cantidad de objetos metálicos, principalmente pequeños, artefactos muy interesantes, en su mayoría monedas, pero no solo monedas".

Asimismo precisó que en el botín se hallaron "lingotes de oro, trozos picados, incluso escamas y trozos de oro en bruto, junto con pendientes, fragmentos de pulseras y artículos similares".

Según detallaron las monedas miden entre 7 mm y 1,5 cm y tienen “diseños impactantes”. Las piezas tienen dibujados caballos, jabalíes, soles y dioses pertenecientes a la cultura celta. Otras de las monedas tienen diseños de monedas helenísticas y otros retratos de griegos.

“Las imágenes son esencialmente obras de arte. Abordan la mitología y el pensamiento celta, ofreciendo una visión de la mentalidad de la gente que vivió aquí”, dijo Kodera.

El conjunto de arqueólogos e investigadores señalaron que el yacimiento en donde se encontraron las monedas de oro pudo haber sido alguna vez un lugar de encuentro estacional para realizar transacciones comerciales, rituales o ambos.