Un yacimiento sin precedentes, con reservas que superan las 1000 toneladas de oro, fue identificado en la provincia central china de Hunan, según confirmó la Oficina Geológica local.

El descubrimiento tuvo lugar en el campo aurífero Wangu, en el condado de Pingjiang, a profundidades que oscilan entre lo s 2000 y 3000 metros. Allí se hallaron más de 40 vetas de oro, conformando uno de los depósitos más significativos encontrados en la historia reciente y cuya propiedad pertenece íntegramente a China.

El hallazgo del siglo: cómo se descubrieron los lingotes de oro

Los análisis preliminares detallan que a 2000 metros de profundidad ya se han identificado 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado supera las 1000 toneladas, valoradas en unos 600.000 millones de yuanes (equivalentes a 83.000 millones de dólares o 79.000 millones de euros).

ChatGPT

Además, algunas muestras de roca perforada mostraron oro visible, con concentraciones que alcanzan los 138 gramos por tonelada de mineral.

Chen Rulin, especialista en prospección minera, destacó la elevada calidad del metal y su importancia estratégica para la industria, según informó la agencia estatal Xinhua.

¿Cómo descubrieron el yacimiento de oro?

De acuerdo con el comunicado oficial, el tesoro fue identificado mediante tecnologías avanzadas de prospección, entre ellas el modelado geológico 3D, que permitió detectar con precisión la ubicación de las vetas auríferas.

Liu Yongjun, subdirector de la Oficina Geológica de Hunan, señaló que también se registraron indicios de oro en áreas cercanas al sitio principal, lo que abre la posibilidad de nuevos descubrimientos en la región.

Considerado uno de los mayores depósitos hallados en China en los últimos años, este yacimiento refuerza las reservas nacionales y podría fortalecer la capacidad del país para asegurar el abastecimiento de un recurso clave.

En línea con esta tendencia, en marzo de 2023 se identificó otro importante yacimiento de casi 50 toneladas de oro en la provincia oriental de Shandong.

China produjo 375,16 toneladas métricas de oro en 2023, 3,12 más que el año previo, lo que representa un aumento interanual del 0,84%, según datos de la Asociación del Oro del país. A su vez, el consumo nacional de oro creció un 8,78% hasta alcanzar las 1.089,69 toneladas.

En los últimos años, la expansión de la clase media china y la creciente preferencia por adquirir lingotes como resguardo frente a la volatilidad global han impulsado de manera notable la demanda interna por este metal precioso.