Guillermo Francella compartió un tutorial para preparar un buen Fernet y los cordobeses lo cruzaron

El protagonista principal de la historia es el multifacético actor Guillermo Francella, que encarna al meteorólogo Miguel Flores, quien se considera "el infalible" a la hora de pronosticar las condiciones climáticas. Las idas y vueltas de la trama lo obligan volver a su provincia natal, Córdoba, para refugiarse en la casa de su hija.

Este fin de semana, con el objetivo de promocionar el film, el artista protagonizó un divertido video en el que explicó cómo se arma un Fernet con cola, pero algunos usuarios salieron a criticar el resultado en las redes sociales. A la hora de relatar el paso a paso del trago, el actor destacó el método que emplean en esa provincia, donde se convirtió en una bebida típica junto al vino con gaseosa.

"Les quiero contar que Granizo fue filmada gran parte en Buenos Aires, pero estuvimos diez días en la ciudad de Córdoba y me tomé un fernecito. Me gustó la preparación, cómo lo hacen, me metí y me quedé en las barras a ver cómo lo hacen", reveló Francella en el video.

En este sentido, el intérprete de Pepe Argento en Casados con hijos, optó por cortar al medio una botella de plástico para convertirla en vaso, en lugar de usar un recipiente de vidrio, y especificó: "Arrancan con el hielo, colocan varias piedritas y después me preguntan: ‘¿Qué va primero: el Fernet o la Coca-Cola?". Ante el enigma planteado, el actor reveló: "El Fernet".

Al estilo tutorial, Francella continuó con la explicación del proceso y planteó la cuestión del porcentaje que el trago lleva de la bebida alcohólica y de gaseosa para obtener un buen resultado. "Hay gente que dice que con el 10%, 15%, está bien. Se hacen los buenitos y después arrancan con el 20%, 25%... yo creo que no más del 30% por ciento", consideró.

"Después me preguntan: ¿Qué Cola va: la Diet, la Zero?", continuó el actor. "La que va es la regular, la normal. Le voy a poner un 70%", agregó. Luego, invitó a los usuarios a mirar cómo se va generando la espuma y, fiel a su estilo, con sus característicos gestos faciales, afirmó: "Es muy fuerte, muy fuerte. Así se hace un Fernet".

Guillermo Francella: los ataques en Internet

En las redes sociales, los usuarios se hicieron eco del tema y algunas opiniones fueron tajantes tras ver el resultado del trago exhibido por Francella. Es que al colocar la gaseosa, la cantidad de espuma que se generó fue demasiada para algunos paladares expertos.

Los acérrimos fanáticos del Fernet con cola afirmaron que si el actor llega a preparar este trago en una barra de la provincia, no sería muy bien recibido por el cliente. Aunque también hubo usuarios que revivieron una polémica anterior y cuestionaron que Netflix haya puesto a "un porteño" a preparar el trago.

"¡Pongan a los cordobeses a hacer de cordobeses! Basta de porteños haciéndose pasar por cordobeses por favor se los pido. Unas ganas de hacerles la gran Will Smith me dio el tráiler", sentenció un tuitero. Su comentario está vinculado a la controversia que generó la interpretación de Romina Fernandes, quien encarna a la hija del personaje de Francella en el film, una médica cordobesa.

La actriz fue cuestionada en las redes sociales por exagerar la tonada cordobesa y la compañía de streaming por no haber contratado una actriz nacida en esa provincia para que no tuviera que actuar la forma tan característica de hablar. Pero, más allá de cualquier crítica, Francella se sintió muy bien en Córdoba y destacó la hospitalidad con la que fue recibido durante el rodaje de la película.

"Me han atendido tan pero tan bien, disfruté tanto el lugar, la calidez que tienen, en Córdoba tengo algo muy puntual, fui muchas veces a trabajar, a hacer teatro. Hay una cosa afectiva, amorosa, toda la ciudad estuvo metida con nosotros", sostuvo, en sintonía con lo que reveló Netflix en un comunicado, donde dijo que el actor "fue recibido como un Rolling Stone".

Guillermo Francella: Granizo, la película argentina del Top 10 de Netflix

La sinopsis de la película habla de Miguel Flores, un famoso meteorólogo de la TV, conocido como el "infalible" que jamás le erró a un pronóstico; hasta que sucede. Justo la noche del lanzamiento de su nuevo programa El show del tiempo, un magazine que mezcla el clima con el entretenimiento.

De la noche a la mañana -y tormenta de granizo de por medio-, Miguel se convierte en el enemigo público número uno para el canal, sus fans y vecinos de Capital que sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico. Lo único que le queda es ‘huir' a su ciudad natal, en Córdoba, y esconderse en la casa de su hija, con la cual no mantiene la relación más estrecha.

La comedia dramática está dirigida por Marcos Carnevale.

Cuenta con el guión de Nicolási Giacobone y Fernando Balmayor.

El elenco se compone de grandes actores como:

Norman Briski

Peto Menahem

Martín Seefeld

Romina Fernandes

Nicolás Scarpino

Laura Fernández

Viviana Saccone

Durante la conferencia de prensa de presentación del film, Francella destacó el crecimiento de los contenidos multimedia de Netflix: "Las plataformas como Netflix están produciendo mucho. El cine tradicional hoy está un poco olvidado para hacer porque está muy cuesta arriba generar cine como se generaba antes", consideró el actor.