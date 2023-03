Fundación Santander Argentina presenta Nicola Costantino

La programación 2023 de Fundación Santander Argentina tendrá como punto de inicio la inauguración del proyecto site-specific (sitio específico) de la artista Nicola Costantino en el Paseo de las Artes del edificio corporativo de Santander Argentina, ubicado en el Distrito de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires.

En torno al proyecto, titulado PaRDeS, y sus reflexiones, se desarrollará, como todos los años, el programa educativo, con acceso gratuito, de la Fundación que busca acompañar a las personas en su acercamiento a las artes a través de diferentes actividades que incluyen capacitaciones docentes, recorridos escolares y participativos, talleres de formación, charlas y seminarios.

Además, se realizarán activaciones especiales en torno a PaRDeS que, a través de la danza, la música y las artes performáticas, colaborarán expandiendo las reflexiones en torno al proyecto de Nicola Costantino.

PaRDeS, hace referencia a la creación de arte cerámico de Nicola Costantino, colaborativa y sustentable, que rescata una sabiduría ancestral para la contemporaneidad. El proyecto de exhibición fue pensado y diseñado específicamente para intervenir la estructura arquitectónica de Fundación Santander. Será un proyecto en constante crecimiento, un gran work in progress (obra procesual).

En las paredes y columnas del espacio se irán desarrollando jardines verticales de flores de cerámica y hojas de gres, todas realizadas en la técnica nerikomi, durante el tiempo de duración de la muestra. El día de la inauguración el espectador encontrará un jardín otoñal, un espacio con la estructura de ramas metálicas del jardín, brotes verdes y algunas flores. Mes a mes se irán instalando progresivamente las flores, hojas y plantas hasta haber completado la totalidad del jardín vertical hacia el mes de septiembre, sexto mes de la muestra, y permaneciendo de ese modo hasta el final de la misma.

Sobre el proyecto, Nicola Costantino comenta: "La naturaleza se impuso indiscutiblemente como la única religión universal. Mis nuevas obras se inspiran en la belleza del universo vegetal, el más silencioso y el único remedio a los desastres provocados por la humanidad".

Y agrega: "La fragilidad de las flores y la fugacidad de su corta vida, nos recordaron siempre con mucha poesía, nuestro breve paso por este mundo: memento mori, recuerda que morirás. Hoy quiero detener ese tiempo, congelar la belleza que surge de los barros coloreados, con una técnica milenaria que no se ha podido superar con ningún material plástico. La naturaleza vuelve a tomar silenciosamente lo que le pertenece, si no somos parte de eso, no seremos parte de lo que sobrevivirá".

Además, el proyecto promueve los valores del triple impacto, asociados a los criterios de sostenibilidad y los compromisos asumidos por Santander Argentina con la transformación social y ambiental en nuestra comunidad.

En lo que respecta al valor ambiental el trabajo con cerámica nos devuelve a una tradición ancestral que trabaja con productos sostenibles de la tierra y evita el uso de plásticos y materiales contaminantes. En cuanto al valor social, el proyecto busca generar valor y promover el trabajo de artesanos y talleres de la economía social. Para llevar adelante el proyecto PaRDeS, la artista diseñó y coordinó un programa de capacitación y producción de cerámica en conjunto con la Fundación Todavía es Tiempo, a la cual Santander Argentina acompaña a través de programas de formación e inserción laboral.

En la misma línea, Nicola convocó al colectivo Mosaico Nacional para la realización de un mural en colaboración con los visitantes a la muestra. Inspirado en los diseños de sus flores, el mural se realizará con técnicas de mosaiquismo y el público de la muestra será invitado a conocer la técnica y participar de su confección. Para el mismo se reutilizarán piezas rotas o cerámica de pruebas realizadas Nicola en conjunto con materiales como azulejos o mosaicos venecianos. Una vez finalizada esta obra colectiva, la misma será donada por la Fundación y Nicola Costantino para ser disfrutada a toda la comunidad.

Guillermo Tempesta Leeds, vicepresidente de la Fundación Santander Argentina comenta: "Estamos orgullos de presentar PaRDeS, el proyecto site-specific de la gran artista Nicola Costantino, como eje principal de nuestra programación 2023. Este proyecto, además de su notable valor artístico, tiene una arista ambiental y social que enriquece aún más su mensaje".

Y añade: "En la Fundación creemos que la cultura y el arte son identidad, trabajo y transformación social. PaRDeS representa todos estos valores que buscamos promover. Queremos felicitar a Nicola por esta propuesta así como invitar a toda la comunidad a acercarse para visitar esta muestra de entrada libre y gratuita".

Sobre Nicola Costantino

Nicola Costantino (Rosario, 1964) realizó su primera muestra individual, Cochon sur Canapé en 1992, la que es considerada precursora en el arte contemporáneo latinoamericano.

En 1998 representó a la Argentina en la Bienal de San Pablo y desde entonces participó en numerosas muestras en museos de todo el mundo, entre los que se destacan Liverpool (1999), Nueva York (2000), Tel Aviv (2002) y Zurich (2011). Sus obras integran prestigiosas colecciones incluyendo al MOMA.

Participó en la 55o Bienal de Venecia representando a la Argentina con Rapsodia Inconclusa, un abordaje sobre la vida de Eva Perón. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires.