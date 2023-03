Femicidio de Chiara Páez: por qué podrían anularle la condena al asesino del caso que impulso el "Ni Una Menos"

Chiara Páez, de 14 años, fue brutalmente asesinada y enterrada por su pareja cuando la adolescente se enteró que estaba embarazada de 2 meses. La aberración del femicidio generó la primera marcha nacional de "Ni Una Menos", que hoy se encolumna junto con el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, a siete años del crimen, le redujeron la pena al femicida y podrían anularle la condena.



El 3 de junio de 2015, miles de mujeres salieron a las calles para reclamar por los femicidios y la violencia de género ejercida a lo largo y ancho del país, una problemática que se mantiene al día de la fecha. En su momento, el nombre de Chiara resonó entre la multitud.

Es que, el 10 de mayo del mismo año, en la localidad Rufino de Santa Fe, la adolescente fue ferozmente golpeada por su novio, Manuel Mansilla, hasta su muerte. Por el hecho, el acusado de entonces 17 años recibió una pena de 21 años de prisión.

Sin embargo, en las vísperas del Día Internacional de la Mujer, la justicia le redujo la pena al autor del crimen y el caso de Chiara Páez podría ser anulado.

Manuel Mansilla, autor del femicidio de Chiara Páez.

Femicidio de Chiara Páez: ¿por qué le redujeron la pena?



El 1 de marzo de este año, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario redujo la condena de Manuel Mansilla (23) considerado autor del femicidio de su novia Chiara Páez. El Tribunal estuvo integrado por Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone .

Los camaristas dispusieron que Manuel Mansilla sea juzgado como menor de edad, por haber cometido el hecho a los 17 años. En este marco, podría recibir una pena de 10 a 15 años de cárcel, es decir, la mitad de lo que se estableció en el juicio oral.

Femicidio de Chiara Páez: ¿por qué podrían anularse el juicio y la condena?



"Cuando lo condenaron, Mansilla tenía 17 años y no podía ser condenado a 35 años de cárcel, pero como había precedentes, los jueces se basaron en ellos y le dieron 21 años de prisión", explicó Verónica Camargo, la madre de Chiara.



Verónica Camargo, mamá de Chiara Páez, junto a su hija.

Sin embargo, en marzo de 2023, la situación cambió en la Cámara de Apelaciones de Rosario. No solo la defensa exigió que se le reduzca la condena por ser menor de edad al momento del crimen, sino que también pidió que se revea el juicio con la caratula de "Tentativa de femicidio".

Este delito le permitiría contar con beneficios como las salidas transitorias y una pena menor.

En este sentido, la madre de la víctima lanzó: "No hablamos de ninguna tentativa porque mató a mi hija". "Es todo el tiempo estar luchando, y en realidad, él nunca mostró arrepentimiento de lo que hizo", lamentó.

Además, juzgo la estrategia de la abogada de la ex pareja su hija. "Tendrían que tener en cuenta que no es una víctima, porque hablan de sus derechos, pero nadie habla del derecho que Chiara tenía de vivir. Pobre yo que no vi crecer a mi hija ni a su bebé y pobre ella que no pudo continuar con todos sus proyectos", sentenció angustiada.

De confirmarse la modificación en la sentencia, la fiscalía y la familia recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.