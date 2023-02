Violación grupal en Palermo: la aberrante carta que escribió uno de los acusados desde la cárcel

A un año de la presunta violación grupal ocurrida en Palermo, uno de los imputados por el hecho difundió una indignante carta para defenderse y exigir la prisión preventiva domiciliaria.

Se trata de Thomas Fabián Domínguez (22), quien le envió un manuscrito al medio A24. "Realizo este descargo con el fin de comunicarle a toda la audiencia un poco de lo que atraviesa mi vida hoy, desde aquel trágico 28 de febrero de 2022", comenzó a narrar desde la cárcel.



Caso de Lucía Pérez: pidieron prisión perpetua para Matías Farías, principal acusado del femicidio y abuso sexual



Juicio por el femicidio de Lucía Pérez: el desgarrador testimonio de la madre sobre las horas previas y posteriores a su asesinato



"Todo este tiempo pesa mucho y cada noche sumo un día más a esta carga que me adjudicaron erróneamente", expresó el joven, acusado de "coautor" del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas".

Violación grupal en Palermo: la carta completa de Thomas Fabián Domínguez



En una extensa carta de dos carillas, Domínguez negó haber cometido el crimen y cuestionó el tratamiento de la noticia: "Estamos en una era de desinformación y solo yo y los demás imputados vivimos lo que nadie ve, sabiendo lo que pocos tuvieron el privilegio de conocer, la verdad".

En este sentido, se posicionó en el día del crimen y le adjudicó una gran responsabilidad a la "influencia" que tuvieron los panaderos: ambos fueron quienes intervinieron en el auto, cuando la joven era incautada por los seis implicados.

"Hay veces en las que no caigo aún en que un feriado festivo de carnaval, Guzzoni y yo salimos como cualquier joven a bailar, disfrutar, pasarla bien y, de un momento a otro, nos encontramos esposados recibiendo un sin fin de insultos y señalaciones", arremetió el acusado.



Por otra parte, lamentó su estadía en la cárcel y sostuvo que se le "frusta la energía para seguir luchando". "No tengo permitido esperar en mi casa, lejos de la exposición a un ambiente tan riesgoso como el que hoy me rodea y contra el cual lucho junto a mis principios e ideales para no mimetizarme", continuó.

Domínguez argumentó que no tendría los "medios económicos" y "emocionales" para fugarse, en el caso de recibir la domiciliaria. Por lo que solicitó: "Lo único que quiero es esperar en casa o en su defecto ir a juicio pronto, porque nada me asegura el mañana y mucho fue lo que ya perdí y que nadie me va a recompensar ni devolver con reconocer la verdad ni disculpándose".

Tras la golpiza a Máximo Thomsen, esta es la drástica decisión que tomará la justicia con los rugbiers



La estremecedora carta de las gemelas argentinas que cayeron de un tercer piso en Barcelona





Caso Palermo: Domínguez le envió un video a la víctima desde la cárcel



La víctima denunció nuevamente a Thomas Fabian Domínguez por acoso, luego de que el imputado le enviara un video a la joven por medio de la cuenta de Instagram "Thpluggg".

En el mensaje había un link que direccionaba a un video titulado "Caso Palermo: era todo mentira". Se trata de un film de 36 minutos donde se analizan los testimonios y registros visuales del caso, en defensa de los seis imputados.

Los seis imputados por la violación grupal en Palermo.

La cuenta que realiza estos clips fue creada por una mujer en mayo de 2022, bajo el nombre de "¿Es justa la justicia?". Si bien ella se muestra físicamente, hasta el momento no se conoce su nombre.