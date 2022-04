Fabiola Yáñez pidió "perdón" a los argentinos por el cumpleaños en Olivos y dio detalles exclusivos de su embarazo

La Primera Dama y presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación, Fabiola Yáñez , habló en una extensa entrevista con GENTE acerca de su infancia, su inmersión en el mundo de la política y los preparativos del nacimiento del hijo que tendrá con Alberto Fernández. También le pidió perdón a los argentinos por la fiesta de cumpleaños que organizó en la Quinta de Olivos durante la pandemia y la cuarentena por el COVID-19 .

Nacida el 14 de julio de 1981 en la ciudad de Villa Regina, departamento de General Roca, provincia de Río Negro; aseguró que durante su infancia sufrió abandono y que su padre no la quiso conocer hasta que tuvo 23 años y que su medre "se fue a vivir lejos durante cuatro años cuando cumplí 6". "Nunca recibí en aquella etapa de mi vida el cariño, la contención y el afecto que un niño debería recibir", sostuvo.

Fabiola Yáñez participó de un concierto organizado por la Fundación Banco Nación



La licenciada en periodismo recalcó que las enseñanzas y lecciones que la marcaron de chica la ayudan hoy a "brindar su corazón, tiempo e ideas", para colaborar en tareas sociales y ayudar a niños en hogares a través de su labor como Primera Dama: "Para mi hijo a mí me gustaría un país más sensato, más humano, menos violento, más amable y con igualdad de condiciones para todos" .

A su vez, Yáñez afirmó que su rol de Primera Dama es muy difícil, a veces insoportable, otras, doloroso . "Es horrendo en lo que se convierten las personas en una época de elecciones", dijo.

Las críticas que más le molestan son las maliciosas y sin sentido: " Han llegado a aseverar que gasté más de 8 millones de pesos en vestuario, cuando detrás de ellos mostraban un documento que decía "gastos de la Secretaria de Presidencia para más de 900 empleados ", que incluía desde manteles hasta uniformes.

" Jamás gasté un centavo del Estado para vestirme . En los viajes me peino y me hago el make up yo sola. Mi peluquero es mi gran amigo y nunca me cobró un centavo. Sólo tengo una maquilladora para los eventos importantes", reveló al periodista Leonardo Ibáñez de Gente.

EL ESCÁNDALO POR LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN LA QUINTA DE OLIVOS

En agosto del año pasado se revelaron fotos que daban cuenta del festejo del cumpleaños 39 de la Primera Dama en la Quinta de Olivos ocurrido el 14 de julio de 2020, momento en el que regían medidas de aislamiento estricto en todo el país .

Sobre aquel episodio, Yáñez declaró que "esta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido ", señaló.

Recordó además que en ese momento se decidió que el Presidente y el equipo de Comunicación fueran los que dieran las explicaciones y no ella.

" De todas maneras pedir disculpas, para mi persona no era suficiente en ese momento, al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía, y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos. Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere", añadió.

FRANCISCO, EL HIJO QUE TENDRÁ CON ALBERTO FERNÁNDEZ:

Yáñez reveló que perdió dos embarazos de forma natural, sucesos que la angustiaron y que le hicieron "acudir a un tratamiento de fertilización in vitro" . "Por suerte el tratamiento fue exitoso al primer intento. Cuando supe que finalmente estaba esperando mi primer hijo, me ilusioné mucho", dice y recordó que inicialmente los médicos creían que podían ser mellizos .

