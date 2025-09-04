Exigen el retiro inmediato en todos los supermercados de la miel más conocida por ser un producto falso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una reconocida marca de miel por ser peligrosa para la salud y por no cumplir con la normativa vigente.

La medida se hizo efectiva mediante la Disposición 6228/2025 publicada en el Boletín Oficial donde el organismo de control determinó que, tras una denuncia de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM), se detectaron las contravenciones del producto al código alimentario.

¿Cuál es la miel que prohibió la ANMAT en supermercados?

Tras una investigación que determinó irregularidades en el rotulado del envase, el ente de sanidad ordenó el retiro del siguiente producto:

"Miel orgánica marca Los Meleros; Origen: Miel del Monte; Renapa N° H-54.512; El Sauzalito-Chaco".

La ANMAT reveló que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que se exhiben en el rótulo del producto "son inexistentes".

De esta forma, el organismo señaló que el insumo se encuentra en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) .

La miel prohibida por ANMAT.

¿Qué resolvió ANMAT sobre la miel ilegal?

La ANMAT resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto falsamente rotulado " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento ".

La decisión se dio tras una consulta de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel y tras la investigación se determinó que "resultó ser un producto ilegal".

El organismo de control informó que la infracción conlleva a los siguientes problemas:

No puede garantizarse su trazabilidad.

Se desconocen sus condiciones de elaboración.

No puede validarse la calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad.

¿Cómo es el protocolo de ANMAT para detectar productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.



Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

ANMAT tiene un protocolo para diferenciar productos falsos.

"En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde" , sumaron.