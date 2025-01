ETIAS: cómo es el nuevo trámite obligatorio para viajar a Europa en 2025

Con la llegada del 2025 se pondrá en vigencia un nuevo trámite obligatorio para poder viajar a Europa.

Se trata de la autorización de viaje mediante el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que los ciudadanos de más de 60 países del mundo, incluyendo Argentina, deberán solicitar en línea.

La autorización de viaje ETIAS se realiza por medio de un sistema sencillo y rápido a través del sitio web oficial. En la gran mayoría de los casos la respuesta será automática y llegará por correo electrónico en pocos minutos.

No equivale a una visa y no requiere ir a un consulado ni tomar datos biométricos. Tampoco reemplazará los requisitos de entrada que siguen en vigor dentro de cada país.

La autorización de ETIAS tiene un costo de 7 euros, un cobro que será eximido para personas menores de 18 años o mayores de 70 años.

La autorización, se explicó oficialmente, podrá ser usada para múltiples entradas de corta duración (no más de 90 días) y será válida por tres años o hasta que caduque el pasaporte que utilizó en la solicitud, lo que ocurra primero.

El sistema ETIAS aún no está en vigor y se espera que pueda entrar en vigencia, posiblemente, en el segundo semestre del año 2024. Se implementará en tres etapas: etapa transicional, etapa de gracia y etapa obligatoria. La fecha exacta de entrada en vigor será anunciada a través de los canales oficiales de la UE.

¿Qué países solicitarán ETIAS para ingresar a Europa en 2025?

El ETIAS es un sistema de autorización de viaje y un requisito de entrada para los nacionales exentos de visa que viajen a cualquiera de los siguientes 30 países:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumania

Suecia

Suiza

¿Quiénes necesitarán ETIAS para viajar a Europa?

Los nacionales de cualquiera de estos países exentos de visado deben solicitar una autorización de viaje ETIAS:

¿Cómo solicitar ETIAS 2025?

Una vez que ETIAS entre en funcionamiento, los viajeros solo podrán solicitar la autorización de viaje ETIAS en línea a través de europa.eu/etias y por medio de la aplicación móvil oficial ETIAS (aún no disponible), sin necesidad de desplazarse a ningún consulado.

El solicitante necesitará un documento de viaje válido, una tarjeta de pago y una dirección de correo electrónico.

Al completar el formulario de solicitud, se le pedirá que facilite sus datos personales, dirección, datos del pasaporte, ocupación actual, información sobre viajes anteriores a zonas de conflicto, entre otros.

Viajar a Europa en 2025: ¿el ETIAS es lo mismo que una visa?

No, el visado y el ETIAS son tipos de autorización diferentes, destinadas a diferentes categorías de viajeros. Si un viajero exento de visado no dispone de una autorización de viaje ETIAS válida, no podrá cruzar las fronteras exteriores de los países europeos que exigen ETIAS.

Disponer de una autorización de viaje ETIAS es un requisito adicional para una estancia de corta duración, no mayor a 90 días.