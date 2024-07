Estudio: los dos síntomas frecuentes que anticipan el Alzheimer

Padecer síntomas depresivos y de trastorno de sueño son dos las dolencias más frecuentes diagnosticados en los pacientes con Alzheimer.

Así lo reveló el estudio "Cognition Mediates the Association Between Cerebrospinal Fluid Biomarkers of Amyloid and P-Tau and Neuropsychiatric Symptoms" llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Boston (Estados Unidos) y publicado en la revista Journal of Alzheimer's Disease.

El binomio se configura entonces como un mecanismo de trastorno propio del organismo que signa el deterioro cognitivo y puede anticipar la afección, incluso antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la neurodegeneración en su plenitud.

Para confirmar la hipótesis, el equipo de expertos utilizó la información de casi 800 pacientes con Alzheimer recopilada en la base de datos del Centro Coordinador Nacional de Alzheimer. Se incluyeron los resultados de pruebas de laboratorio para marcadores de la enfermedad, de memoria y evaluaciones de salud mental realizadas por cuidadores o familiares.



"A partir de cálculos estadísticos, los científicos observaron que la aparición de trastornos mentales se explica sólo parcialmente por las consecuencias de la pérdida de memoria y otros déficits cognitivos. Según los resultados, problemas como la depresión y la agitación sólo pueden explicarse completamente si tenemos en cuenta los cambios subyacentes provocados por la demencia en el cerebro" , repasó el artículo.

Otra conclusión que corroboró el análisis fue que, en los pacientes con Alzheimer, resultó mucho más probable que los trastornos de salud mental se den como consecuencia del proceso de neurodegeneración que de otros aspectos de la vida del paciente, aunque esto no eliminó por completo su relevancia.

Los hallazgos se condicen con los publicados con anterioridad en la revista de la Asociación Médica Estadounidense JAMA: la aparición de síntomas depresivos se asocia con la pérdida de memoria, es decir, el empeoramiento de la salud mental.

Para llegar a esta conclusión, se analizaron más de 8000 pacientes ingleses mayores de 50 años quienes recibieron un seguimiento cada dos años, (entre 2002 y 2019). Durante las sesiones, se sometieron a pruebas de memoria, proporcionaron información y completaron cuestionarios socioeconómicos.