La psicología del color estudia cómo los tonos que usamos reflejan emociones y estados internos. Diversas investigaciones señalan que la elección de ciertos colores puede estar vinculada con la autopercepción y la autoestima.

Aunque no son reglas fijas, los patrones se repiten en estudios de conducta y ayudan a comprender cómo nos sentimos.

Gris claro: protección y miedo a destacar

El gris pálido es uno de los colores más asociados a la inhibición emocional. Quienes lo eligen suelen buscar pasar desapercibidos y evitar llamar la atención.

Te puede interesar

Qué significa que alguien no quiera dejar propina, según la psicología

Te puede interesar

Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicología del comportamiento

Según estudios publicados en Color Research & Application, este tono transmite control y seguridad, pero también puede limitar la expresión personal. Es común en personas que temen el juicio externo y prefieren ambientes neutros.

Marrón apagado: necesidad de estabilidad

Los tonos marrones suaves reflejan cautela y búsqueda de estabilidad emocional. Desde la psicología del color, se relacionan con quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad o autocrítica. Investigaciones de la Universidad de Westminster indican que estos colores reducen la estimulación, lo que genera sensación de refugio y contención.

Negro total: barrera emocional

El negro es sinónimo de elegancia y poder, pero su uso excesivo puede señalar autoprotección. En contextos de baja autoestima, este color funciona como una barrera para ocultar emociones y mantener distancia. La psicología del color lo interpreta como un mecanismo para controlar la imagen personal y evitar exposición emocional.

Te puede interesar

Por qué olvidamos lo que íbamos a hacer, según la psicología

Te puede interesar

Qué significa hablar solo y en voz alta, según la psicología

¿Qué significa esto para tu autoestima?

Los colores no definen la personalidad, pero pueden dar pistas sobre estados emocionales temporales. Identificar estos patrones ayuda a reflexionar sobre la autopercepción y buscar herramientas para fortalecer la confianza. Mejorar la autoestima no implica cambiar de ropa, sino trabajar la relación con uno mismo.