Este es el único pecado que no lo perdona ni Dios y por el que nadie puede ser redimido

Existen numerosos pecados en la Biblia; muchos están implícitos en los 10 mandamientos y otros en la lista de los 7 pecados capitales. Sin embargo, hay una ofensa en las sagradas escrituras que es catalogada como imperdonable por Dios.

Según la Biblia, específicamente el versículo 31-32 del capítulo 12 del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, hay un pecado que se considera imperdonable.

El versículo dice: "El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama". Luego, el texto advierte: "Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada".

Más adelante, este sostiene que "cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado; pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero ".

El pecado imperdonable de la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta falta máxima se puede cometer en dos ocasiones: al atribuir la grandeza y la obra de Dios al diablo y al amar al pecado.

Cuando una persona ama al pecado, cree que la falta que comete es buena. En ese momento, el pecado ciega a la persona y no permite que el Espíritu Santo entre en su vida .

El pecado de blasfemar contra Dios es imperdonable porque, según Efesios 4:30, entristecemos al Espíritu Santo y lo alejamos de nuestra vida. Tras ello, ya no hay lugar para el perdón, ya que no hay Espíritu Santo que convenza a la persona del pecado.

"No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención", advierte el versículo de la Biblia.

Y agrega: "Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo".

¿Cuáles son los siete pecados capitales según la Biblia?

Según las sagradas escrituras, hay 7 faltas cardinales que ninguna persona debe cometer, basadas en excesos y deseos:

Soberbia

Avaricia

Lujuria

Ira

Gula

Envidia

Pereza

La única forma de sanar los 7 pecados capitales es mediante un nuevo corazón y amor que proviene de Dios. Según Ezequiel 36:17, el Creador dice: " Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros ; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra."

Los pecados capitales no se mencionan explícitamente en la Biblia. Sin embargo, los versículos 16-19 del capítulo 6 de Proverbios enumeran "seis cosas que aborrece Jehová".

Estas faltas están relacionadas con las cardinales y son: los ojos altivos; la lengua mentirosa; las manos que derraman sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr el mal; el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos .

¿Qué es la Biblia, su división y cuántos libros la componen?

La Biblia es el texto sagrado de judíos y cristianos y se divide en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Contiene un total de 76 libros, de los cuales 49 son compartidos por el cristianismo y el judaísmo.

Los primeros libros se catalogan como el Pentateuco y constan de los siguientes capítulos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son conocidos por los judíos como Torá.

El cristianismo añadió 27 libros que incluyen los Evangelios de San Juan, Lucas, Marcos y Mateo. También se incluyen Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas de Pablo y los textos del Apocalipsis.

¿Cuál es el origen de la Biblia?

Los primeros libros se recopilaron en el siglo III antes de Cristo, cuando el rey Ptolomeo reunió a 70 sabios judíos para que aportaran los textos a la célebre biblioteca de Alejandría.

Según historiadores religiosos, se le atribuye a Moisés la autoría de los primeros textos bíblicos de los Septuaginta. No obstante, los demás textos considerados como la Palabra de Dios fueron escritos por numerosos autores, en su mayoría profetas y habitantes del antiguo pueblo de Israel.

Además de los pecados mencionados, la Biblia también destaca la importancia del arrepentimiento sincero como un medio para recibir el perdón divino . En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, se exhorta a los creyentes a "arrepentirse y volverse a Dios, para que sus pecados sean borrados".

Asimismo, la enseñanza sobre el amor y la compasión hacia los demás es fundamental en las escrituras, ya que se considera un reflejo del amor de Dios. En 1 Juan 4:20 se afirma que "si alguien dice: Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto".