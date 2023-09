Este es el hit musical con el que podés salvar vidas haciendo RCP

La reanimación cardiopulmonar, comúnmente conocida como RCP, es una técnica vital que combina la compresión del pecho con, en ocasiones, respiración boca a boca.

Es fundamental conocerla para utilizarla en situaciones de emergencia. Es altamente recomendable que todos estemos capacitados en ella, ya sea para asistir a alguien en la calle o en nuestro propio hogar.

Viral: un nene se disfrazó de San Martín, tuvo un cumpleaños temático del prócer y causó furor en TikTok

El insólito país dónde prohibieron el mate: cuál fue la verdadera razón

¿Cuál es el hit musical con el que podés salvar vidas haciendo RCP?

Un grupo de médicos estadounidenses descubrió que la canción Stayin' Alive de los Bee Gees proporciona el ritmo perfecto para realizar compresiones torácicas durante la RCP en caso de un infarto, facilitando mantener la cadencia adecuada en la maniobra de resucitación.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda la realización de las compresiones de pecho a un ritmo de 100 por minuto. El éxito de la banda australiana, Stayin' Alive, coincide con ese ritmo, con 103 pulsos por minuto.

Estos 4 alimentos saludables te alargan la vida y los debes incorporar a tu dieta

El video viral del tiktoker de Estados Unidos que vivió un día como si fuera argentino

¿Qué otras canciones pueden salvar vidas?

El estudio presentado por los médicos estadounidenses señala que el ritmo adecuado podría ser de hasta 120 compresiones por minuto. Así que cualquier tema musical que se ajuste a ese ritmo sirve para hacer RCP. Un ejemplo destacado es Another One Bites The Dust de Queen.