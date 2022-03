Viajar a Estados Unidos: aumenta el valor de una visa clave para los argentinos que buscan establecerse

Una nueva normativa aprobada la semana pasada por el Senado de los Estados Unidos ahora encarecerá el acceso de los argentinos que desean instalarse allí a través de un visado para inversiones, denominada Visa de Inversionista EB-5, la cual ahora tendrá un piso más alto .

Así se confirmó la semana pasada, cuando la Cámara Alta norteamericana volvió a promulgar el Programa de Centros Regionales para Inversionistas Inmigrantes vencido a mediados del 2021.

De esta forma, quién desee obtener una visa estadounidense a través de una inversión de dinero extranjero deberá desembolsar hasta u$s 300.000 más de lo habitual.

Mientras que para invertir en desarrollos en áreas rurales, zonas de alto desempleo o en proyectos de infraestructura previamente se precisaba una base de u$s 500.000, ahora el gobierno a cargo de Joe Biden exigirá un mínimo de u$s 800.000. Otros destinos son aún más acotados con una base que ahora aumentará de u$s 1 millón a u$s 1,05 millones.



La línea de visas EB-5 que otorga el gobierno estadounidense implica unos 10.000 documentos al año, aunque cada país tiene un cupo de 700 green cards que se dan a inversores extranjeros y su familia directa , es decir, cónyuges y hijos menores de 21 años.

Las EB-5 que no se utilizan en cada país son re-asignadas a otras naciones con mayor demanda como China. Sin embargo, en Argentina también hay interesados e incluso es uno de los países con más solicitudes de la región : según los últimos dato del 2019, 25 familias obtuvieron el visado en ese año.

Este visado se otorga a cambio de que el inversor utilice su dinero para apostar por negocios locales, creando al menos 10 empleos. Aunque existe la posibilidad de realizar inversiones directas, los extranjeros en busca de su visa suelen optar por el programa de centros regionales , el cual permite depositar el dinero para inversión en entidades públicas o privadas pre-aprobadas, desligándose de la gestión del negocio.

En diálogo con La Nación, Ariel Arrocha, director de Latam en USA Argentina, una empresa de asesoramiento para latinoamericanos que apuntan a residir y/o invertir en Estados Unidos; informó que la comunidad argentina en los Estados Unidos es relativamente pequeña, con unos 307.000 individuos que "se localizan en su mayoría en Florida, Nueva York y los alrededores de Los Ángeles".

Sin embargo, según Arrocha, desde "hace más de una década" que esta comunidad es la de "mayor ingreso per cápita", mientras que hasta 2019 era la de mayor nivel cultural.